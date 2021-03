Apple VS Epic Games : le témoin expert d'Epic va être auditionné pendant 14 heures

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir

Le procès qui oppose Epic Games et Apple va probablement être l'affaire la plus médiatisée en 2021. D'un côté, nous avons un éditeur de jeux qui est déterminé dans sa démarche et de l'autre une entreprise qui est "leader" sur le marché des applications et qui compte bien ne pas changer un business qui lui rapporte beaucoup !

Publicité

Le témoin expert d'Epic Games va être auditionné pendant 14 heures

Dans quelques mois va se dérouler la grande audience dans le cadre de l'affaire Epic Games Vs Apple. Celle-ci ne se tiendra pas en une journée puisque de longues auditions vont avoir lieu. On sait déjà que Tim Cook va être auditionné pendant 7 heures et devra répondre à une tonne de questions, la partie adverse va elle aussi être concerné par des entretiens de plusieurs heures.

Le Dr David Evans, président du Global Economics Group va être entendu par la juge pendant 14 heures, il devra expliquer la base de son rapport qui compte 653 pages. Dedans on y trouve des arguments, des preuves, mais surtout des recherches et témoignages qui pourraient faire très mal à Apple !

Selon le juge Hixson, l'audition de 14 heures est totalement justifiée quand on regarde l'épaisseur du rapport qui sera présenté par Epic Games.

Selon les propos du juge, la totalité de l'intervention du Dr David Evans devrait couvrir presque toutes les questions économiques contestées dans ce procès. C'est là qu'on se rend compte le dossier solide qu'a construit Epic Games avec ses avocats pour faire tomber Apple et son business de l'App Store !

Du côté d'Apple, deux experts (très proches du dossier) vont avoir une audition de 10 heures et demie chacun, ils devront apporter tous les arguments qui démontreront qu'Epic Games est dans l'abus et ne cherche qu'à générer du bénéfice en plus au détriment de la commission de l'App Store.