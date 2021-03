Bientôt une Apple Watch avec un boîtier robuste pour les aventuriers ?

Apple donne beaucoup d'importance à la santé et au sport, notamment en commercialisant quelques années en arrière son Apple Watch. Et selon les dernières informations de nos confrères de chez Bloomberg, il se pourrait que la Pomme aille encore plus loin en commercialisant une montre avec un boîtier robuste à destination des sportifs et surtout des baroudeurs.

Similaire à une montre Casio G-Shock, la smartwatch serait donc résistante aux chocs, avec une protection extérieure.

Apple préparerait une Apple Watch spéciale pour les baroudeurs

À ce jour, les modèles d'Apple Watch offrent des extérieurs en aluminium, en acier et en titane pour une certaine qualité et un confort pour les utilisateurs. Seulement, il semblerait que la Pomme cherche également à s'attaquer aux athlètes, notamment en sortant un modèle qui résisterait aux différents chocs.



Si l'Apple Watch en aluminium est populaire auprès des coureurs et des personnes qui s'entraînent dans une salle de sport, elle manque encore d'arguments pour les sportifs en extérieur, notamment à cause de la fragilité. Avec un design robuste avec une résistance accrue, l'idée est de pouvoir en profiter sans s'inquiéter des éventuels pépins dus aux activités physiques.



Cette nouvelle montre serait en fait une «Apple Watch Sport» dans tous les sens du terme, dont Bloomberg indique qu'elle se fait appeler «Explorer Edition» en interne.



