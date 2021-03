Be Sport s'associe à la fédération française de basket

Nous avons déjà évoqué l'application Be Sport (v1.9.8.2, 33 Mo, iOS 11.0) qui, comme son nom l'indique, se consacre au monde du sport au sens large du terme. En effet, dessus, vous pouvez retrouver de nombreux sports, mais également de nombreuses équipes : l'app ne s'arrête pas aux organismes professionnels, puisque les clubs amateurs ont également leur place.



Aujourd'hui, nous apprenons notamment que cette dernière vient de boucler un partenariat avec la fédération française de basket, permettant de suivre l'actualité de la NBA, mais également de petits clubs autour de vous.

Be Sport c'est le réseau social du Sport ! Convaincu que le sport change les vies, Be Sport rassemble toutes celles et ceux qui aiment, pratiquent et font le sport au quotidien.



Des compétitions locales aux événements professionnels, plus besoin de faire le choix, tout est déjà sur Be Sport !