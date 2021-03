Bons plans iOS : The House of Da Vinci 2, Jumpy Wheels!, LittlePlant

Hier à 22:11

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment The House of Da Vinci 2, Jumpy Wheels!, LittlePlant. L'occasion d'économiser 41,9€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Publicité

Applications gratuites iOS :

Best 7 Minute Fitness Workout (App, iPhone / iPad, v2.4.6, 123 Mo, iOS 8.0, Tural Jabrayilov) passe de 3,49 € à gratuit. Basé sur des recherches scientifiques, le programme «7 minutes d’entraînement» est un moyen rapide, simple et efficace de se mettre en forme et de le rester. Créée pour les personnes ayant une vie bien remplie, cette routine a été conçue par des scientifiques pour vous faire bénéficier de tous les avantages d'un entraînement beaucoup plus long en un peu plus de 7 minutes.



Les chercheurs ont sélectionné 12 exercices pendant 30 secondes avec des intervalles de repos de 10 secondes. Cet entraînement de haute intensité avec peu de repos entraîne un métabolisme quotidien plus élevé et équivaut à un entraînement de plus d'une heure, à peine plus de 7 minutes.



Les + : Publicité Pour les personnes occupées Publicité Télécharger l'app gratuite Best 7 Minute Fitness Workout Publicité





KinoGlitch Pro (App, iPad, v1.6, 50 Mo, iOS 11.1, Katerina Alieksieienko) passe de 5,49 € à gratuit. KinoGlitch Pro offre des possibilités créatives infinies conçues spécialement pour votre iPad. Choisissez n'importe quelle image ou vidéo de votre bibliothèque et KinoGlitch Pro créera comme par magie des objets 3D à l'intérieur.



Vous pouvez choisir parmi 180 préréglages de grille différents et régler l’intensité, la douceur, la luminosité, la brillance et la texture. Vous pouvez également enregistrer l’animation et appliquer des effets.



Les + : Pour créer du contenu intéressant Publicité Télécharger l'app gratuite KinoGlitch Pro

Easy Sum (App, iPhone / iPad, v2.0.10, 27 Mo, iOS 10.3, DejaWorks LTD) passe de 1,09 € à gratuit. Easy Sum fournit un moyen simple d'obtenir la somme d'une liste. C'est idéal pour créer des factures, des listes de courses et tout ce qui nécessite une valeur totale. Chaque élément de la liste peut inclure une description et une valeur.



Continuez à ajouter des éléments et Easy Sum continuera à mettre à jour le total. Les entrées peuvent contenir d'autres calculs, y compris la multiplication et la division. Ils peuvent également être compressés pour économiser de l'espace, et activés et désactivés pour comparer différents résultats. Publicité Les + :



Les bons comptes font les bons amis Publicité Télécharger l'app gratuite Easy Sum





Jeux gratuits iOS :

Mini War (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v11.02, 34 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 4,49 € à gratuit.

C'est un jeu de bataille de chars très classique comme Battle City sorti sur NES.



Les développeurs ont modifié ce jeu classique et l'ont ramené au 21 siècle. Mini War est la suite de Super Tank Battle. Il reprend tous les avantages de ce dernier tout en ajoutant de nombreux nouveaux éléments.



Les + : 5 difficultés

De belles heures de jeu Publicité Télécharger le jeu gratuit Mini War





Block vs Block (Jeu, Action, iPhone / iPad, v13.03, 20 Mo, iOS 10.0, Waterpower Technology) passe de 3,49 € à gratuit. Un jeu façon Tetris dans lequel vous jouez contre l'ordinateur (ou contre une personne physique sur iPad). Un petit casse-tête sans prétention qui permet de personnaliser quelques aspects du jeu comme les items spéciaux, les types de blocs ou encore les couleurs.



Les + : Ça détend

Un classique Publicité Télécharger le jeu gratuit Block vs Block





Jumpy Wheels! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v6.1, 105 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 1,09 € à gratuit. Il y a eu une sécheresse d'eau .. Sautez à travers tous les objets pour atteindre la roue et fournissez de l'eau! Appuyez sur l'écran pour sauter avec la balle en mouvement, colorez les roues pour obtenir des points et passer des niveaux.



Évitez tous les objets avec des couleurs différentes de la roue.



Les + : Un excellent jeu d'arcade Publicité Télécharger le jeu gratuit Jumpy Wheels!





LittlePlant (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone, v4.9, 67 Mo, iOS 12.0, Jacob Garbarz) passe de 1,09 € à gratuit. LittlePlant vous aidera à évacuer le stress grâce à son gameplay décontracté. Dirigez la caméra de votre iPhone vers n'importe quelle surface plane bien éclairée et touchez l'écran pour placer des pots. Ajoutez ensuite quelques graines et regardez les pots de terre se transformer en magnifiques tournesols, cactus et roses.



Vous pouvez gagner des PlantCoins en gardant vos plantes en bonne santé et arrosées, qui peuvent être dépensées pour de nouvelles fonctionnalités telles que le lancement de fusées et la mise à niveau du Bee Blaster.



Les + : Pour les grands et les petits Publicité Télécharger le jeu gratuit LittlePlant





Promotions iOS :

Tempest: Pirate Action RPG (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.410, 416 Mo, iOS 9.0, HeroCraft Ltd.) passe de 7,99 € à 4,49 €. Après avoir conquis plus de 50 000 joueurs Steam, ce jeu d’aventure débarque sur mobile ! Devenez un pirate audacieux, écumez les mers à bord d’un navire surarmé, commercez et formez un équipage de grands flibustiers.



Vous aurez à votre disposition un vaste arsenal : canons, mortiers, lance-flammes et divers gréements.



Les + : Les graphismes

Le monde de la piraterie Publicité Télécharger Tempest: Pirate Action RPG à 4,49 €





SkySafari 6 Pro (App, iPhone / iPad, v6.8.0, 1,9 Go, iOS 9.0, Simulation Curriculum Corp.) passe de 40,99 € à 32,99 €. SkySafari 6 Pro est l’appli astronomique ultime car elle a la plus grande base de données avec chaque objet du système solaire découvert, et offre un contrôle sans faille des télescopes.



Si vous êtes un expert ou un inconditionnel des étoiles et de la galaxie en général, vous vous devez de posséder SkySafari qui vous propose à la fois une vision sans limite et des tonnes d'informations (en anglais) chose que ne fournit pas un téléscope, si cher soit-il.



Les + : Une vraie bible Publicité Télécharger SkySafari 6 Pro à 32,99 €





The House of Da Vinci 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,3 Go, iOS 12.0, Blue Brain Games) passe de 5,49 € à 4,49 €. La suite tant attendue de La Maison de Vinci est enfin arrivée. Rejoignez plus de 1.000.000 de joueurs du monde entier et plongez dans l'aventure des casse-têtes en 3D !



Devenez Giacomo, l'apprenti du génie de la Renaissance, Leonardo da Vinci. Explorez le monde plein de puzzles, de gadgets mécaniques et d'inventions qui dérangent l'esprit. Voyagez dans le temps et assistez à une série d'événements mystérieux qui ont conduit à la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité.



Votre arme la plus puissante est votre esprit, votre esprit et vos compétences. Publicité Télécharger The House of Da Vinci 2 à 4,49 €