Cats in Time : des chats et des casse-tête sur l'App Store

Nous en avions parlé rapidement dans notre sélection des sorties jeux de la semaine, mais il faut bien dire que Cats in Time (v0.3439, 415 Mo, iOS 11.0) mérite bien plus qu'un petit appartement. Nouvelle création du studio Pine Studio (The Birdcage et Faraway), on parle d'un jeu de casse-tête mettant en scène des petits chat disparus.

Ainsi, vous allez devoir résoudre des puzzles dans des environnements 3D et faire face à des énigmes qui vous permettront de sauver vos petits compagnons. Voici le trailer :

Cats in Time : un nouveau jeu de puzzles

Je suis le professeur Tim Edger, l'inventeur de la machine à remonter le temps et un passionné de chats ! Malheureusement, j'ai un problème et vous pouvez peut-être m'aider. Vous voyez, mes chats bien-aimés ont disparu. En jouant dans le laboratoire, ils ont activé ma machine à voyager dans le temps et ZAP, maintenant ils sont perdus dans l'espace et le temps ! Vous devez voyager de l'Égypte ancienne jusqu'aux rues de New York de la fin du XXe siècle, et même au-delà du présent, dans le Tokyo du futur.

Cats in Time est également jouable en tant que jeu de réalité augmentée, permettant de se promener autour de ces superbes environnements pour trouver la solution. Le jeu est disponible gratuitement sur l'App Store, mais contient des a"chats" intégrés.

