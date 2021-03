Comment créer et vendre des NFT avec l’app S!NG

L'application gratuite S!NG sorti l’année dernière a pour but de faciliter la création de NFT sur un iPhone ou un iPad (et bientôt sur Mac).



Avec le marché en plein essor, un certain nombre de plates-formes pour la présentation, la vente et la promotion des produits NFT commencent à émerger. C’est le cas du service S!NG qui permet à quiconque de créer, de mettre en ligne et de vendre rapidement toute idée musicale en tant que NFT à partir de son iPhone. Mais il y a un petit hic pour le moment...

Un NFT c’est quoi ?

Qu'est-ce qu'un NFT? Il est probable que vous ayez au moins eu vent de la tendance de ces Non-Fungible Tokens, ou jetons non fongibles en français. Les NFT agissent essentiellement comme un acte de propriété sur une œuvre d'art numérique ou un autre actif numérique. La transaction et l'enregistrement de réception passent par des plates-formes de crypto-monnaie, généralement la blockchain Ethereum pour les transactions actuelles.



Sotheby's a vendu sa première œuvre d'art numérique de l'artiste Beeple en tant que NFT pour un montant record de 69 millions de dollars, le co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a vendu son tout premier tweet pour 2,9 millions de dollars, tandis que l'industrie de la musique a également adopté la tendance de vendre des communiqués de musique packagé avec de l'art numérique et d'autres avantages, comme des billets de concert - Kings of Leon, Grimes ou encore Elon Musk, pour ne citer qu’eux.

Créez des NFT sur iPhone ou iPad

Créer un NFT avec l'application S!NG est aussi simple que de télécharger du contenu sur n'importe quelle application de médias sociaux.

Une fois que vous avez installé l'application et créé un compte, vous pouvez simplement télécharger n'importe quel fichier depuis votre iPhone ou iCloud Drive pour démarrer le processus de création d'un NFT comprenant des fichiers audio, des vidéos et des images. Et vous n'avez pas déjà besoin d'un portefeuille Ethereum configuré pour commencer et créer des NFT. Il suffit de remplir un formulaire pour créer sa première œuvre d’art numérique.



Pour les NFT avec plusieurs contributeurs, l'application facilite la répartition claire de la propriété en enregistrant plusieurs propriétaires dans l'onglet «Collaborateurs» par e-mail.



L'application commence automatiquement à créer un NFT à partir de ce que vous avez téléchargé, en le sauvegardant dans la blockchain et en le stockant dans votre catalogue au sein de l'application. Vous pouvez ensuite partager et suivre l'activité en toute sécurité à partir de votre catalogue.



Le seul problème, c’est que pour le moment, un bug empêche de valider son email lors de la création de compte. Le service a été officiellement lancé il y a quelques jours après plusieurs mois en bêta, il semble qu’il reste un peu de travail.

L’application S!NG est l’une des premières plates-formes du genre qui permet à quiconque utilisant un iPhone de créer et de partager des NFT rapidement et facilement, même pour ceux qui n’ont pas de portefeuille Ethereum ni de connaissances en crypto-monnaie. L'application est commercialisée non seulement comme un moyen de créer des NFT que vous pourriez éventuellement vendre, mais également comme le moyen le plus simple pour les artistes de protéger leurs droits d'auteur et de cataloguer leurs idées.

Cette stratégie est également la raison pour laquelle l'application S!NG a intégré la possibilité d'enregistrer de nouvelles idées directement dans l'application. En plus de sélectionner des fichiers sur votre iPhone et iCloud Drive, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer de l'audio et de la vidéo directement dans l'application.



C’est pratique mais trop limité pour les artistes qui voudront bien évidemment retoucher leur morceau en post-production. A date, Il n'existe aucune fonctionnalité d'édition pour les médias enregistrés directement dans l'application.

Comment vendre vos NFT

En plus du projet de sa propre place de marché, l'application S!NG prendra bientôt en charge l'intégration de l'API OpenSea, permettant à tout utilisateur qui crée des NFT dans l'application de se connecter facilement à son compte OpenSea pour les vendre.



Et lorsque S!NG lancera sa propre place de marché, il proposera une sélection de NFT d'artistes de haut niveau. Le tout sera sans frais de gestion.



L'application S!NG est soutenue par un certain nombre de musiciens et d'artistes notables, y compris le leader du groupe canadien Our Lady Peace, qui occupe le poste de directeur des produits et sera l'un des premiers à sortir un nouveau single sur le prochain marché de la plate-forme. Retrouvez toutes les infos sur https://sing.link, et espérons que le problème d’inscription soit rapidement résolu.

