Undawn : un jeu post apocalyptique signé Tencent Games pour iOS

Il y a 40 min (Màj il y a 40 min)

Guillaume Gabriel

Le célèbre studio Tencent Games a fait l'annonce, la semaine dernière, de son futur jeu à destination d'iOS et d'Android. Du nom de Undawn, ce dernier se déroule dans un climat post apocalyptique et prend la forme d'un jeu d'action coopératif dans un monde ouvert.

Créé par la même équipe qui a donné vie à l'excellent PUBG Mobile, célèbre Battle Royale, les joueurs vont devoir faire équipe pour faire face à des zombies. Voici le premier trailer :

L'équipe de PUBG Mobile se lance dans le post apocalyptique avec Undawn

Dans les prochaines semaines, nous aurons donc la chance de découvrir la nouvelle création du studio Tencent Games qui portera le nom de Undawn. Fusionnant monde ouvert et RPG, il faudra donc faire face à des morts-vivants en utilisant des ressources limitées et vous préparer à affronter vos ennemis.



Comme dans tous les jeux de ce genre, il faudra donc créer des armes avec les ressources pour vous défendre. Le jeu contiendra un mode PvP, ainsi qu'un mode PvE, tout en vous permettant de créer un groupe avec vos amis. Vu les premières images, le jeu semble fort prometteur : reste désormais à savoir quand celui-ci sera publié sur l'App Store et le Play Store.