Apple cite déjà iOS 15 et macOS 12 dans WebKit

Hier à 17:55

Alban Martin

En attendant la date de lancement officielle de la WWDC 2021, le code open-source de WebKit a récemment été mis à jour par Apple pour inclure des références aux mises à jour logicielles imminentes d'iOS 15 et de macOS 12. Le code WebKit fait habituellement référence aux futures versions en tant que «TBA» (To Be Announced) pour masquer leurs numéros de version réels…

Une confirmation des noms des nouveaux systèmes d'exploitation Apple de 2021

Deux commits permettent de confirmer que les mentions d'iOS 15 et de macOS 12 ont été ajoutées au référentiel WebKit open source il y a quelques jours. L'un d'entre eux a été réalisé avec le message de validation «Mettre à jour le delegate WKWebView getUserMedia vers la dernière proposition», par un employé Apple qui travaille sur la technologie de rendu pour navigateur.

Malheureusement, cette mention ne confirme rien sur le contenu des mises à jour de cette année pour iOS et macOS. Cependant, nous avons la confirmation du numérotage pour iOS 15 et macOS 12 à venir à la WWDC cet été. Ce sont les premières références aux versions majeures de 2021, qui seront d'ailleurs accompagnées par iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8.



La dénomination macOS est particulièrement intéressante cette année car Apple est passé de macOS 10.15 Catalina à macOS 11 Big Sur. C'était la première fois depuis 2001 que macOS montait de version principale. Et en 2021, macOS 11 devrait donc laisser place à macOS 12. C'était à prévoir quand les mises à jour macOS 11.1, 11.2 puis 11.3 ont été publiées.

Rappelons qu'Apple a annoncé le calendrier pour la WWDC aux dates suivantes lors des cinq dernières années :

2016: 18 avril

2017: 16 février

2018: 13 mars

2019: 14 mars

2020: 13 mars

La WWDC 2021 sera très probablement encore un événement virtuel cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Rendez-vous en juin pour découvrir iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, macOS 12, watchOS 8 et plus encore.