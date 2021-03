Présentation officielle des Xiaomi Mi 11 Ultra, 11i et 11 Lite

C'est donc officiel, Xiaomi vient de faire la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones en se plaçant sur les différents segments. En effet, la célèbre firme chinoise a officialisé ses Xiaomi Mi 11 Ultra, 11i et 11 Lite au grand public.



La firme a fait de beaux efforts pour venir taquiner ses concurrents, notamment au niveau des améliorations de l'appareil photo.



Les Xiaomi Mi 11 Ultra, 11i et 11 Lite sont officiels

Alors que Xiaomi a fait la présentation de son smartphone Mi 11 en décembre dernier, voilà que le chinois remet le couvert en ajoutant trois nouveaux modèles à son catalogue. Le modèle haut de gamme, le Mi 11 Ultra, fait la différence en devenant le smartphone avec l'appareil photo le plus avancé. Ce dernier embarque un capteur principal de 50 Mp (Samsung GN2) ultra large (1/1.12″) avec un objectif périscopique à zoom optique 5x, des zoom hybride 10x et zoom numérique 120x et un ultra grand angle 128° de 48 Mp avec enregistrement de vidéos en 8K.



Le téléphone embarque également une impressionnante dalle AMOLED avec 1,07 milliard de couleurs et un taux de rafraichissement 120 Hz. À l'intérieur, ce n’est pas si mal non plus avec un processeur Snapdragon 888 et une batterie 5000 mAh avec recharge rapide 67W.

Le modèle 11i, lui, est plutôt similaire au niveau des caractéristiques, bien que ne proposant pas l'enregistrement 8K, mais avec un capteur principal de 108 Mp. Niveau batterie, on retrouve une charge à 4520 mAh et une charge rapide 33W.



Les Mi 11 Lite 5G et Mi 11 Lite offrent un design plus fin et plus de légèreté, avec un capteur principal 64 Mp, un écran AMOLED 90 Hz. Le prix débutera à partir de 369 €.



Xiaomi devrait partager les dates de sorties et les tarifs officiels prochainement.