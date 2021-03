Steam empêche les jeux de tourner nativement sur Mac M1 Apple Silicon

Alban Martin

Est-ce que Steam empêche les joueurs sur Mac de profiter pleinement de la dernière puce M1 sur l'ensemble des jeux de son catalogue ? Le comportement de la plus grande plateforme de jeux au monde inquiète certains éditeurs qui disposent pourtant de jeux optimisés pour la nouvelle architecture.

Les Mac pour les gamers boudés par Steam

Avec la première puce maison pour ordinateurs, Apple a frappé fort fin 2020, profitant par la même occasion d'ouvrir ses Mac aux applications iOS et iPadOS. Un catalogue d'apps et de jeux impressionnant qui peut tourner sans mal. Mais les grosses productions sur PC sont la plupart du temps diffusés par Steam. Et dans ce cas-là, la firme de Cupertino permet à ses utilisateurs de faire tourner les jeux non optimisés via l'émultattion Rosetta 2. Les performances sont alors bridés d'environ 20%.



Seuls quelques grands noms ont fait l'effort à date comme un certain World of Warcraft.

Steam force les jeux optimisés à passer par Rosetta 2

Du côté de Steam, c'est une histoire un peu différente car le service possède les deux types de jeux. Pourtant, ils sont tous lancés à partir de Rosetta 2. C'est ce que nous affirme Feral Interactive, l'éditeur du prochain remaster de Total War qui est d'ailleurs derrière de nombreux portages de jeux PC / consoles vers les appareils Apple. Dans une FAQ dédiée jeu de stratégie, l'éditeur explique que son titre sera optimisé pour Apple Silicon dès sa sortie et sera disponible sur le Mac App Store. Néanmoins, les versions achetées sur Steam ne fonctionneront que sur une puce Intel, et nécessiteront Rosetta 2 sur les Mac M1.



Le problème viendrait du logiciel Steam qui n'est pas optimisé pour Apple Silicon. Hors, un grand acteur de l'industrie comme l'américain devrait faire une priorité de cette mise à jour. Même si les joueurs Mac sont moins nombreux que les joueurs Windows.