Xiaomi présente le Mi Band 6 et le Mi Smart Projector 2

Hier à 22:56 (Màj hier à 23:17)

Guillaume Gabriel

Alors que le constructeur chinois vient de faire la présentation de sa nouvelle gamme de smartphones Mi 11, Xiaomi a également officialisé de nouveaux accessoires. Parmi ces derniers, on retrouve notamment la nouvelle version de son bracelet connecté, le Mi Band 6.

L'autre belle arrivée, c'est la mise à jour de son Mi Smart Projector, son nouveau projecteur qui a déjà connu un beau succès dans le monde.

Xiaomi dévoile de nouveaux accessoires

Mi Smart Band 6

Le nouveau Mi Smart Band 6 affiche un écran AMOLED de 1,56 pouce avec une résolution de 326 PPP, soit une hausse de 50% par rapport à son prédécesseur. Niveau capteurs, ce n’est pas trop mal non plus, puisqu'en plus de la surveillance de la fréquence cardiaque et du suivi du sommeil, le bracelet embarque un capteur SpO2 pour le taux d’oxygène. Son prix ? 44,99 euros !

Mi Smart Projector Pro 2

L'autre nouveauté du soir, c'est la seconde version de son Mi Smart Projector Pro 2, avec une qualité d’image Full HD et l'arrivée d'Android TV pour un prix de 999 euros. A ce tarif, il affiche HDR, son Dolby Atmos, 1300 lumens, un affichage jusqu’à 120 pouces et une résolution Full HD. Pas mal !