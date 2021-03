Apple Developer 9.0 : l'app est prête pour la WWDC 2021

L'application Apple Developer vient de passer en version 9.0 sur App Store. Ce n'est pas un hasard puisque la firme vient d'annoncer les dates de sa conférence WWDC 2021 qui se tiendra du 7 au 11 juin.





Quelques instants après avoir annoncé que la WWDC 2021 se déroulerait numériquement du 7 au 11 juin, Apple a mis à jour son application Developer sur iPhone, iPad et Mac, ce qui facilite la découverte de contenus tels que des articles, des vidéos et autres sessions.

Nous avons amélioré l'apparence et la convivialité de l'application Developer sur iPhone, iPad et Mac pour vous aider à profiter des articles, des vidéos, des actualités et des annonces, ainsi que du contenu de la WWDC. Vous pouvez parcourir le contenu plus facilement sur iPad avec une nouvelle barre latérale (iPadOS 14 ou version ultérieure), profiter du contenu vidéo en plein écran sur des écrans Mac plus grands et découvrir du contenu à regarder et à lire à l'aide de la nouvelle zone de recherche.