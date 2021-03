League of Legends Wild Rift est compatible 120 Hz sur iPad

Il y a 1 heure

Alban Martin

League of Legends: Wild Rift n'en finit plus de faire parler de lui. La version mobile du célèbre LoL avait fêté les dix ans de la franchise en arrivant fin décembre sur iPhone et iPad. Après s'être ouvert récemment à de nouveaux marchés dont les USA (pour une fois la France était servie en premier), voilà une belle nouveauté pour les joueurs sur iPad.

League of Legends: Wild Rift double le nombre d'images par seconde sur iPad Pro

Alors que le patch 2.2 de ce week-end avait apporté son lot de nouveautés, nous avons remarqué une option très intéressante sur l'iPad Pro. En effet, pour ceux qui ont la tablette haut de gamme d'Apple, version 2017 minimum, il est possible de jouer à LoL Wild Rift en 120 Hz. Avec 120 images par seconde au lieu de 60, le jeu gagne énormément en fluidité. Un gain très appréciable et qui nous tarde d'avoir sur iPhone 13 Pro, les rumeurs s'accordant toutes sur ce fait.



Pour activer la fonctionnalité, rendez-vous dans Paramètres > Graphismes > Frame Rate.



L'occasion de rappeler notre avis sur League of Legends Mobile, ainsi que notre liste des meilleurs jeux iPad compatibles 120 Hz. Il suffit d'avoir un iPad Pro avec la fonctionnalité ProMotion apparue en 2017.



Pour ceux qui ne sauraient pas, League of Legends Wild Rift est un MOBA parfaitement adaptée pour les écrans tactiles avec des commandes simplifiés pour jouer à deux doigts.



Regardez la vidéo de gameplay :

Autrement, voici les notes de version de la version 2.2 :

Test des préférences de poste

Test de l'ARAM

Saison 2 classée

Passe Wild

Nouveaux champions : Galio, Rammus, Kha’Zix, Rengar et Renekton

Nouveaux skins : Corki Corgi, Draven Draven, Fizz toutou, et bien plus

Télécharger le jeu gratuit League of Legends: Wild Rift