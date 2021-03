La nouvelle télécommande de l’Apple TV 2021 se précise

Une toute nouvelle Apple TV 4K devrait arriver en cette année 2021 et les rumeurs à son sujet sont de plus en plus insistantes. Nous l'avons confirmé à plusieurs reprises, la télécommande devrait recevoir plusieurs changements et une nouvelle information à ce sujet vient de paraître.

L'Apple TV Remote 2.0

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons des rumeurs sur la sortie d'une nouvelle Apple TV. Depuis la sortie du modèle 4K en 2017, la Pomme la joue silence radio depuis bientôt 4 ans. Le modèle 2017 avait pour sa part apporter le support 4K et un léger changement sur la télécommande avec un arceau blanc autour du bouton menu.



Étant donné que les menus sont fluides, que l'intégration dans l'écosystème Apple est déjà parfaite et que la compatibilité 4K est présente, on peut se demander qu'attendre de plus si un nouveau modèle venait à être dévoilé. Si nous voulons la jouer logique, il y a fort à parier pour qu'Apple parte sur un modèle encore plus puissant avec une puce qui permettrait de faire tourner tous les futurs jeux Apple Arcade parfaitement.

L'un des points qui pourrait être également amélioré, c'est l'Apple TV Remote. Jusqu'à aujourd'hui, la télécommande que propose Apple divise. D'un côté il y a bien évidemment les personnes qui l'adorent grâce à sa petite taille et sa simplicité et d'autres qui au contraire, souhaiteraient un changement radical de cette dernière. Selon 9To5Mac, il pourrait bien y avoir du changement dans l'air pour le prochain modèle. D'après eux, le modèle en cours de développement porterait le nom de code "B519" alors qu'auparavant c'était "B439". Voilà une énième preuve que cette télécommande devrait être enfin améliorée. Et d’après notre dernier article sur le sujet, elle s’appellerait Apple TV Remote, tout simplement.



Malgré le fait que l'on ait aucune autre information à se mettre sous la dent, cela confirme une fois de plus les anciennes rumeurs qui indiquent qu'une nouvelle Apple TV 4K devrait voir le jour en 2021 avec une puissance accrue et une télécommande remise au goût du jour. Patience.



N'hésitez pas à nous dire quels changements attendez-vous de votre côté pour craquer sur un nouveau modèle s'il venait à sortir dans les prochains mois.