Brevet : Apple imagine l'iPhone avec le style du Mac Pro

Il y a 54 min (Màj il y a 29 min)

Alexandre Godard

1



Les brevets d'Apple nous permettent souvent de découvrir les idées que la marque a dans la tête pour ces futurs produits. Celui-ci est plutôt inédit car il dévoile un iPhone aux allures de Mac Pro. Un design singulier qui pourrait plaire à ceux qui cherchent de l'originalité pour les futurs iPhone Pro.

Le futur design de l'iPhone ?

Il y a à peine 24 heures, Apple a obtenu la validation de 77 nouveaux brevets par le US Patent and Trademark Office. Il y avait donc matière à trouver de potentiels futurs projets mais il y en a un en particulier qui à nos yeux sort du lot. Grâce à ce brevet, on peut remarquer qu'Apple a déjà songé au fait d'utiliser la même conception esthétique que le Mac Pro 2019 mais sur iPhone.



Autrement dit, le fameux design qui avait fait pas mal de débats à sa présentation, appelé par certains "râpe à fromage" présent sur le Mac Pro mais aussi au dos du Pro Display XDR serait également présent sur l'iPhone. Selon ce qui est décrit à côté des schémas, ce design permettrait aux futurs iPhone encore plus puissants de dissiper au mieux la chaleur mais également d'être plus robustes. En revanche pour ce qui est de la résistance à l'eau et à la poussière, il n'y a aucune information là-dessus malgré le fait qu'avec ce design, cela semble à première vue difficile d'allier les deux.

Voici la description officielle d'Apple :

Une structure peut comprendre un corps ayant une première surface et une seconde surface opposée. La structure tridimensionnelle peut comprendre le corps définissant un premier motif de premières cavités s'étendant dans le corps depuis la première surface et le corps définissant un second motif de secondes cavités s'étendant dans le corps depuis la seconde surface. Une ou plusieurs premières cavités peuvent se croiser de manière excentrique avec une ou plusieurs secondes cavités pour définir un motif d'ouvertures dans le corps.



Les composants d'un dispositif électronique, par exemple un boîtier d'un dispositif électronique, peuvent comprendre des structures tridimensionnelles ayant des caractéristiques adaptées aux fins spécifiques pour lesquelles ils sont utilisés. Les composants d'un dispositif électronique peuvent être configurés pour fournir un support physique ou une protection à d'autres composants du dispositif électronique, assurer une transmission thermique, assurer une circulation d'air à travers ou autour du dispositif électronique, ou fournir un ou plusieurs autres objectifs. De plus, les composants du dispositif électronique peuvent être conçus pour fournir une apparence et une sensation uniques et agréables à un utilisateur.

Après cette explication assez complexe, voici les images du brevet qui devraient sans doute vous aider à y voir plus clair. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce design par commentaires. Comme pour le Mac Pro, il y a fort à parier que cela va diviser au sein de la communauté Apple. Dernier rappel, ceci est un brevet et il est donc envisageable que ce projet ne voit jamais le jour.

