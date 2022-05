Brevet : indiquer la destination à l'Apple Car avec son iPhone

Nouveau brevet déposé par Apple et il concerne l'Apple Car. Un système de guidage précis en tout lieu, un guidage via l'iPhone ou encore des commandes gestuelles pour stationner, tel est le menu du programme du jour en ce qui concerne l'ambitieux projet d'Apple et de sa voiture autonome.

L'iPhone, élément fondamental de l'Apple Car ?

Les infos au sujet de l'Apple Car sont débordantes et pourtant, la voiture d'Apple n'a jamais été aussi loin des routes. Si tout porte à croire que la marque prépare bel et bien un véhicule 100% électrique et autonome, il semblerait qu'une sortie officielle ne soit pas prévue avant plusieurs longues années.



Du côté des rumeurs les plus récentes, on sait qu'une réorganisation totale des équipes est prévue, que le prix pourrait dépasser les 100 000 $ et surtout, qu'un système d'exploitation dédié (carOS) serait en préparation. N'oublions pas la nouvelle recrue, arrivée tout droit de chez Ford, légendaire marque automobile.



En ce jeudi 5 mai 2022, nous avons le droit à de nouvelles informations dénichées par PatentlyApple sur un brevet authentique et certifié. À l'intérieur de celui-ci, on apprend qu'un système de guidage avancé, capable d'affiner les éléments nécessaires pour rejoindre le point d'arrivée, serait en préparation.



Grâce à ce système, l'Apple Car serait bien évidemment autonome sur 100% du trajet mais pourrait également changer de destination en cours de route. De plus, les passagers pourraient sélectionner une destination à tout moment à l'aide de l'iPhone. Il suffirait de se rendre sur l'application dédiée au véhicule et de taper une nouvelle adresse pour que la voiture se charge elle-même de recalculer le parcours. En revanche, on ne sait pas encore s'il faudra obligatoirement être à l'arrêt pour changer de destination finale ou s'il sera possible de le faire en roulant.



À noter que l'iPad serait lui aussi en capacité de réaliser cette tâche. Il en va de même pour Siri, l'assistant vocal d'Apple, qui aurait le droit à une intégration dans l'habitacle du véhicule. "Dis Siri, aller à 19 rue Marbeuf".



Sur ce brevet, Apple note l'importance de la qualité (précision) du système de guidage dans des zones où les données cartographiques sont indisponibles ou imprécises. On peut citer le parking d'un centre commercial ou encore une zone industrielle/d'activité. On évoque également des commandes gestuelles avec la possibilité de pointer du doigt une place de parking pour que l'Apple Car se gare précisément sur la place en question.



Vous pouvez le constater, le programme est chargé et surtout extrêmement ambitieux. Il est important de rappeler qu'à l'heure actuelle, seule la conduite autonome de niveau 2 est autorisée en Europe alors qu'il faudrait que la 5 (la plus haute) le soit pour qu'un tel véhicule soit autorisé à rouler sur nos routes.



Cependant, de la même manière que les véhicules électriques gagnent en popularité, la conduite autonome avance à grand pas et sera quoi qu'il arrive assez mûre dans quelques années. Reste plus qu'à voir si Apple sera à la hauteur, on ne se fait pas trop de souci là-dessus.