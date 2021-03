Facebook : de nouvelles façons de gérer votre fil d'actualité

Il y a du nouveau du côté de l'application iOS officielle de Facebook (v311.0, 262 Mo, iOS 11.0) puisque les développeurs de la firme de Mark Zuckerberg viennent de publier une mise à jour très intéressante. En effet, dans cette dernière, on retrouve des changements majeurs dans le fil d'actualité.



Parmi les nouveautés, on retrouve notamment une nouvelle option pour un flux dans l'ordre chronologique, comme c'était le cas à l'époque.

Aujourd'hui, nous fournissons également plus de contexte autour du contenu que nous suggérons dans le fil d'actualité en développant "Pourquoi est-ce que je vois cela?". Cela signifie que vous pourrez appuyer sur les messages des amis, des pages et des groupes que vous suivez, ainsi que sur certains des messages que nous vous suggérons et obtenir plus de contexte sur les raisons pour lesquelles ils apparaissent dans votre fil d'actualité.