iOS 14.5 ajoute deux nouvelles voix à Siri en anglais

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1



La sixième version bêta d'iOS 14.5 qui a été publiée il y a quelques minutes présente deux nouvelles voix Siri disponibles en anglais, ainsi qu'une nouvelle option de configuration qui permettra aux utilisateurs de choisir leur voix ‌Siri‌ préférée plutôt que d'avoir par défaut une voix féminine aux États-Unis.

Publicité

Siri n'est plus une femme par défaut

Les changements ‌Siri‌ ont été décrits par TechCrunch, et le site indique que les deux nouvelles voix ajoutent plus de diversité dans le son et le timbre de voix. Dans un communiqué, Apple a déclaré que le changement était dans la continuité de son engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion.

Nous sommes ravis de présenter deux nouvelles voix ‌Siri‌ pour les anglophones et la possibilité pour les utilisateurs de ‌Siri‌ de sélectionner la voix de leur choix lors de la configuration de leur appareil. Il s'agit d'une continuation de l'engagement de longue date d'Apple en faveur de la diversité et de l'inclusion, et des produits et services conçus pour mieux refléter la diversité du monde dans lequel nous vivons.

Les nouvelles voix qui ont été ajoutées utilisent des enregistrements exécutés via le moteur neuronal d'Apple pour faire en sorte que les voix «sonnent de manière plus naturel» au travers des phrases générées à la volée. Autre point intéressant, la voix féminine n'est plus celle par défaut, Apple ayant ajouté une option de personnalisation au départ.



La version bêta d'aujourd'hui améliore également les voix ‌Siri‌ en Irlande, en Russie et en Italie pour ajouter le Neural Engine d'Apple à la fonction Text to speech, ce qui porte le nombre total d'appareils utilisant cette technologie à 38. ‌Siri‌ gère désormais 25 milliards de requêtes sur plus de 500 millions de voix et prend en charge 21 langues dans 36 pays.