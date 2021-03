LinkedIn travaille sur un chat audio à la Clubhouse

Clubhouse est devenu si populaire ces derniers mois que la plupart des réseaux sociaux établis se sont mis à travailler sur une fonctionnalité similaire. Après Twitter, Facebook et même Spotify, LinkedIn travaille désormais sur son propre chat audio pour faciliter la communication entre les utilisateurs.

LinkedIn veut également son Clubhouse

Comme l'a découvert le développeur Alessandro Paluzzi, la version actuelle de l'application LinkedIn dispose déjà d'une interface cachée pour un futur chat audio. Et tout comme les autres clones que nous avons vues jusqu'à présent, la version LinkedIn de Clubhouse fonctionne essentiellement sur le principe des salles en direct dans lesquelles les utilisateurs peuvent simplement écouter ou interagir avec les autres de vive voix.



Un porte-parole de LinkedIn a par la suite confirmé à TechCrunch que la société travaillait sur sa propre fonctionnalité de salle de chat audio en direct, mais sans donner de date de sortie. Selon LinkedIn, les utilisateurs interagissent de plus en plus avec des histoires et le partage de vidéos, ils pensent donc qu’une plate-forme audio attirera également l’attention de la communauté.

Suzi Owens, porte-parole de LinkedIn, a déclaré :

Nous constatons une croissance de près de 50% des conversations sur LinkedIn, reflétée dans les histoires, les partages de vidéos et les publications sur la plate-forme. Nous faisons quelques premiers tests pour créer une expérience audio unique liée à votre identité professionnelle. Et, nous cherchons comment nous pouvons apporter de l'audio à d'autres parties de LinkedIn, telles que des événements et des groupes, pour donner à nos membres encore plus de moyens de se connecter à leur communauté.

L'image présentée dans cet article a été partagée par le porte-parole de LinkedIn en tant que «maquette UX conceptuelle» de la nouvelle fonctionnalité audio.



Hier soir, Spotify a annoncé l'acquisition de Betty Labs, une société spécialisée dans une application audio en direct pour les fans de sport du nom de Locker Room. Spotify a confirmé qu'il intégrera bientôt cette application en tant que nouvelle expérience audio en direct pour les créateurs et les fans de différents sujets. Facebook travaille également sur une fonctionnalité appelée Live Audio, tandis que Telegram et Twitter ont déjà lancé des plates-formes similaires pour les utilisateurs.

