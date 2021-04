Apple TV : la nouvelle Siri Remote est mentionnée dans tvOS 14.5 bêta 6 (màj)

Il y a 24 heures, on vous parlait de la dernière rumeur qui affirmait l'arrivée d'une nouvelle Siri Remote avec la prochaine génération d'Apple TV. Aujourd'hui, cette information semble se confirmer avec la bêta 6 de tvOS 14.5, la version qui a été mise en ligne hier soir comprend un changement de code qui veut tout dire...

Apple donne des explications qui ne correspondent pas à la Siri Remote actuelle

Ce qui est formidable avec les bêtas, c'est qu'on en apprend beaucoup sur les futures fonctionnalités logicielles, mais aussi sur les nouveautés matérielles. En effet, la firme de Cupertino développe ses prochains firmwares en homogénéité avec les futures générations de produits. L'objectif ici est de tout préparer pour éviter de changer à la dernière minute une indication sur l'interface qui ne correspondrait pas avec le nouveau matériel.

Steven Moser, un contributeur du site MacRumors a trouvé quelque chose de très intéressant dans le code de tvOS 14.5 bêta 6 !

Selon sa découverte, Apple explique que la Siri Remote sera munie d'un "bouton central", un bouton qui n'existe pas sur la petite télécommande actuellement proposée sur l'Apple TV 4K.

Voici la phrase précise : "Appuyez sur le bouton central ou sur la surface tactile pour continuer". La Siri Remote actuelle possède des boutons à droite et à gauche, superposée les uns sur les autres, mais pas de bouton au milieu !

Cela pourrait être le signe d'une importante modification sur la télécommande de l'Apple TV, puisque comme vous le voyez ci-dessus, il est difficile de placer un bouton central quand il y a si peu d'espace entre les deux rangées de boutons.

Il est bien sûr possible que le bouton central soit au-dessus de "Menu" et "Home" ou en bas de "Lecture/pause" et "Volume -", mais cela serait assez étrange comme conception !

Un retour vers l'Apple Remote ?

À la base, Apple a lancé la Siri Remote essentiellement pour intégrer le bouton micro qui permet d'interagir avec Siri. Cependant, la nouvelle télécommande est souvent critiquée pour sa petite taille et son pavé tactile parfois trop sensible.

Et si Apple faisait un retour en arrière ?

L'éventualité qu'Apple retourne sur un style de télécommande comme celui-ci revient soudainement à la surface, puisque c'était la dernière Remote avec un bouton central. Le géant californien pourrait reprendre le même design en faisant quelques modifications pour éviter que les consommateurs se disent qu'il y a un manque d'innovation !



Malgré tout, une autre information laisse aussi penser au lancement d'une nouvelle télécommande, puisque la mention trouvée par Steven Moser était dans une application dédiée à l'installation.

La question maintenant, c'est que si la Siri Remote 2e génération est bien réelle, sera-t-elle aussi petite que la version actuelle ?

Si la plupart des clients Apple accordent peu d'importance à l'idée d'avoir plus de boutons comme une télécommande classique, pour certains il est inconcevable d'utiliser une Siri Remote.



Cette expérience a été vécue par Salt, le FAI de Xavier Niel a fait le choix d'opter pour des Apple TV en guise de boitier TV pour ses abonnés. Les retours ont été merveilleux pour l'interface et les fonctionnalités, mais ils ont été chaotiques pour la télécommande.

La Siri Remote ne convenait pas du tout aux abonnés ayant un certain âge, la surface tactile était trop réactive et le fait de ne pas avoir les boutons programme + et - était handicapant pour zapper.

Face à la colère de ses abonnés, Salt a pris l'initiative de lancer sa propre télécommande en collaboration avec Apple.

Le FAI a analysé pendant plusieurs semaines toutes les remontées effectuées à l'assistance technique et en a conclu que les chiffres n'étaient pas indispensables, mais qu'ajouter des flèches (au lieu d'un pavé tactile) et le programme + et - était essentiel.



Et si Apple avait pris en compte cette mauvaise aventure de Salt dans la conception de sa nouvelle Siri Remote ?

La réponse pourrait arriver bien plus vite qu'on ne le pense !



Rendez-vous le mois prochain (lors de l'hypothétique Apple Event) ou lors de la WWDC 2021 qui est confirmée entre le 7 et le 11 juin.



Mise à jour :

Le code pourrait faire référence à une télécommande tierce «Apple TV» en cours de développement et qui pourrait être proposée par Universal Electronics aux entreprises du câble, du satellite et du MVPD. Cette télécommande a également un bouton circulaire, et une image de celle-ci a été trouvée dans la version bêta par 9to5Mac.