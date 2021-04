Flexgate : Apple a sciemment vendu des MacBook Pro avec un défaut

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1



Peut-être vous rappelez-vous de l'affaire qui avait quelque peu secoué Apple en 2019 : des clients de la Pomme ayant acheté un MacBook Pro de 2016 et 2017 commençaient à remarquer un étrange effet «d'éclairage de scène» impactant leur écran, rendant l'ordinateur potentiellement inutilisable.

Publicité

Un problème qui amène la firme de Cupertino aujourd'hui face à la justice, deux ans plus tard, et qui, selon le juge en charge de l'affaire, était identifié par Apple. Malgré tout, le MacBook Pro a été commercialisé en toute connaissance de cause...

Apple conscient du problème des MacBook Pro de 2016 et 2017 ?

Si les propos s'avèrent vrais, Apple pourrait être dans une situation délicate : le juge qui préside une affaire d'un groupe de consommateurs accusant Apple de vendre sciemment les ordinateurs portables avec le problème Flexgate confirmerait les propos des attaquants.



Grâce à des tests préliminaires, Edward Davila s'est rangé du côté des plaignants en affirmant que la Pomme aurait testé les ordinateurs portables avant leur sortie et que la société a sciemment vendu les ordinateurs portables avec le défaut.

Publicité

Le juge de district américain Edward Davila a déterminé que les allégations des consommateurs selon lesquelles Apple aurait mené des tests intensifs de pré-lancement, qui, selon les consommateurs, ont été menées par une équipe d '"ingénieurs en fiabilité" qui ont effectué des tests de résistance et d'autres procédures qui auraient alerté Apple sur les défauts derrière les pannes d'affichage démontrent suffisamment qu'Apple était au courant du défaut allégué.

Mahan Taleshpour, représentant des consommateurs, dit qu'Apple «continue de nier qu'il y ait jamais eu un défaut dans ses câbles d'affichage», et va plus loin en disant qu'Apple a tenté de couvrir toute preuve de «Flexgate» en supprimant les commentaires et les fils de son Apple Support Community Forum. Apple, de son côté, se défend en confirmant que Talehspour a acheté son MacBook Pro en 2017 et l'a utilisé sans aucun problème pendant plus de trois ans jusqu'à ce que l'affaire soit classée.



Affaire à suivre...