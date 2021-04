L'iPhone SE 2023 pourrait avoir un écran de 6,1 pouces sans encoche et avec la 5G !

Aujourd'hui, les rumeurs ne se contentent plus de vous annoncer ce qui arrivera l'année prochaine, elles vont encore plus loin ! La dernière en date nous vient du leaker Ross Young, le spécialiste des fuites affirme avoir obtenu de précieuses informations en ce qui concerne le futur iPhone SE. Selon lui, Apple devrait chambouler le design en 2023 !

Jusqu'ici, l'iPhone SE a surtout été un modèle recyclé des anciennes générations d'iPhone, mais dès 2023, l'iPhone d'entrée de gamme d'Apple devrait nous surprendre, à un point qu'on n'imagine même pas !

Selon la déclaration de Ross Young sur Twitter, il n'y aura pas d'iPhone SE en 2021, la prochaine génération sera en 2022, Apple aurait prévu un écran de 4,7 pouces avec un design assez similaire à l'iPhone SE actuel.



Le plus gros changement sera en 2023, le géant californien travaillerait en ce moment sur un iPhone SE de 6,1 pouces avec un design plein écran sans aucune encoche !

D'après les informations récupérées, Apple aurait fait le choix de prendre le même chemin que certains constructeurs Android, c'est-à-dire de remplacer l'encoche par un affichage "Punch-Hole", cela signifie installer un petit trou pour la caméra avant. Pour vous faire une idée à quoi cela pourrait ressembler, voici un concept...

Apple anticipe le futur et prend en compte le "ras de bol" des consommateurs en ce qui concerne l'encoche qui n'a toujours pas été réduite depuis le lancement de l'iPhone X !

Si on suit une certaine logique, dès 2023, l'encoche pourrait complètement disparaitre au profit du "Punch-Hole", puisque pourquoi laisser une encoche sur un modèle haut de gamme, si le modèle d'entrée de gamme n'a plus cet inconvénient ? Ce serait illogique.

Autre nouvelle intéressante, l'iPhone SE de 2023 pourrait également être équipé d'un modem 5G, il est probable qu'Apple fasse le choix d'un composant moins coûteux que les iPhone haut de gamme, mais cela permettra tout de même de profiter des débits descendants et montants d'une connexion 5G.



Finalement, si vous souhaitez acheter un iPhone SE et que vous attendez la prochaine génération, ne sautez pas directement sur celui qui sortira l'année prochaine, mais attendez plutôt le modèle de 2023 !

Si Ross Young voit juste, l'iPhone SE va prendre une nouvelle ampleur dans les revenus que génère l'iPhone.

Apple LCD iPhone leak, we now hear the next LCD iPhone SE will remain at 4.7" in 2022. Some rumors that it may have 5G with Sub-6 GHz as well. Also hearing about a 6.1" version in 2023 with punch hole rather than a notch.