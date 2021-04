PAC-MAN GEO passe en 2.0 avec le nouveau mode World Tour

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

En octobre dernier, nous avions la chance de reprendre contact avec le personnage rond et jaune le plus célèbre du monde : Pac-Man ! En effet, Bandai Namco a alors lancé un nouveau jeu du nom de PAC-MAN GEO (v2.0.1, 115 Mo, iOS 11.0) qui nous permet de transformer les rues des grandes villes en un terrain de jeu.

Aujourd'hui, les développeurs reviennent avec une nouvelle mise à jour majeure, passant ainsi en 2.0 et amenant un nouveau mode de jeu. Voici la bande-annonce :

PAC-MAN GEO passe la deuxième et lance deux nouveaux modes

La mise à jour 2.0 qui vient d'être mise en ligne ajoute un nouveau mode, des compétences et plus encore dans PAC-MAN GEO sur iOS et Android. Le mode World Tour vous permet d'emmener PAC-MAN dans un voyage à travers les 24 labyrinthes à travers des lieux réels.



Ce n'est pas tout, puisque le rond jaune bénéficie désormais de nouvelles compétences comme le vide ou encore le repoussage. On note également des modifications de l'interface utilisateur pour permettre aux joueurs de mieux guider PAC-MAN avec la conception générale de certaines cartes en cours de mise à jour.



Une bien belle mise à jour !

