Tim Cook adresse une lettre aux employés pour le 45e anniversaire d'Apple

Dans les événements exceptionnels, Tim Cook a pris l'habitude d'écrire une lettre aux employés de toutes les activités, qu'ils soient en Apple Store ou dans les bureaux. À l'occasion du 45e anniversaire d'Apple, Cook a fait circuler en interne un message qui revient sur les performances de l'entreprise, mais aussi sur la situation qui reste toujours compliquée à cause de la crise sanitaire.

Fondée le 1er avril 1976, Apple vient de fêter aujourd'hui ses 45 ans d'existence. La firme de Cupertino a connu des moments très difficiles avant l'époque de l'iPod, mais aussi des moments incroyables qui ont permis à Apple de gravir les échelons pour devenir l'une des entreprises les plus puissantes à travers le monde.

Sur Twitter, Tim Cook a souhaité un bon anniversaire à Apple avec une phrase qui avait été prononcée par Steve Jobs : "Ce fut une aventure exceptionnelle jusqu'à présent, et elle est loin d'être terminée". Cette phrase n'est pas là par hasard, puisqu'à travers cette déclaration, Tim Cook rend hommage à la mémoire de Steve Jobs qui a été l'un des personnages clés dans la création d'Apple.

En plus de son message public, le CEO d'Apple a tenu à écrire une lettre aux 137 000 employés qui travaillent partout dans le monde.

Sans surprise, le message a fuité dans les minutes qui ont suivi !

Voici ce que dit Tim Cook dans sa lettre interne :

Team,



Le 1er avril 1976, une société a été créée à Cupertino pour créer des produits transformateurs qui redéfinissent ce que la technologie peut accomplir et améliorent ainsi la vie des gens. Quarante-cinq ans plus tard, nous marquons cette occasion en nous consacrant à nouveau à cette mission - et à la faire vivre encore longtemps - plutôt que de nous en souvenir avec tendresse comme d'un passé révolu.



Si certaines choses ont changé chez Apple au cours de ces nombreuses années, les choses importantes sont resté les mêmes. De la puce M1 aux iPhones 5G, des iPads qui changent le visage de l'éducation et de la productivité à une montre qui peut veiller sur votre santé, en passant par les meilleurs logiciels et services qui leur donnent vie, nous n'avons jamais cessé d'imposer un rythme que les autres tentent d'égaler. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il n'y a jamais eu de moment au potentiel aussi important que celui-ci, et que nous n'avons jamais eu une équipe aussi talentueuse et dévouée. Cela ne doit pas nous rassurer. Un grand potentiel oblige les grandes personnes à le réaliser.



Je sais que cette année passée a mis chacun d'entre nous à l'épreuve d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Elle nous a demandé à tous de nous adapter, elle a rendu notre travail plus complexe et elle a exigé une détermination et un engagement supplémentaires dans des domaines de notre vie qui vont bien au-delà de notre travail. Mais je sais aussi que nous pouvons être extrêmement fiers de ce que nous avons accompli pendant cette période. Grâce à un défi qui ne se présente qu'une fois par génération, les objets que nous fabriquons, et la manière dont nous les fabriquons ont révélé de nouvelles sources profondes et durables de valeur pour les personnes qui les aiment et qui comptent sur eux. Et, sur de nombreux fronts, nous savons que des jours encore meilleurs nous attendent.

Dans un courriel comme celui-ci, à l'occasion d'un anniversaire bien antérieur, peu après mon arrivée chez Apple, Steve disait : "C'est un voyage extraordinaire jusqu'à présent, et pourtant nous avons à peine commencé." C'est toujours vrai. N'oubliez pas qu'aucun d'entre nous ne sera là à la fin de l'histoire, mais il nous appartient à tous de faire en sorte qu'elle vaille la peine d'être racontée.

Tim