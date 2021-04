Brevet : Contrôler un iPhone ou une Apple Watch avec son souffle ?

Apple a publié plusieurs brevets intéressants hier, après le contrôle du volume de Siri grâce au bruit ambiant, Apple veut vous proposer l'interaction d'un iPhone ou une Apple Watch en soufflant dessus ! L'écran qui est capable de détecter un toucher grâce au tactile pourrait prochainement détecter un souffle, c'est en tout cas ce qu'explique cet incroyable brevet !

Le contrôle par le souffle ?

Ce n'est pas un brevet "très Covid", mais rien n'empêche Apple de proposer cette nouveauté dans quelques années quand la pandémie ne sera plus qu'un lointain souvenir !

La firme de Cupertino travaille en ce moment sur un nouveau mode d'interaction avec ses produits, en plus du toucher, l'entreprise chercherait à proposer un contrôle via le souffle. Apple explique dans le brevet avoir trouvé des systèmes et méthodes pour détecter le souffle d'un utilisateur sur un écran tactile.

Il serait possible d'obtenir des commandes comme : un souffle court pour valider, un souffle long pour obtenir plus d'options (comme un appui long) ou encore deux souffles rapides pour slider vers la droite.

Au premier abord cela peut paraitre assez surprenant puisqu'on en n'en voit pas vraiment l'utilité.

Cependant, quand on creuse un peu plus, cela pourrait être révolutionnaire pour des personnes handicapées qui ont des difficultés à utiliser le tactile. L'autre situation où cela pourrait être pratique, c'est quand on a les mains prises par le sac des courses ou encore quand on est en train de conduire.



Si on voit assez mal cette fonctionnalité sur l'iPhone, cela pourrait bien s'intégrer sur une Apple Watch !

L'idée ne date pas d'hier puisque Apple a déposé ce brevet le 27 septembre 2019 et celui-ci a été officiellement mis en ligne le 1er avril 2020.

Pour répondre à ceux qui pensent que cela pourrait être un poisson d'avril, un dépôt de brevet coûte cher (environ 4000 euros) et la date de mise en ligne se fait aléatoirement.