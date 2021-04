Vocalis a développé une app capable de détecter la Covid-19 à la voix

Julien Russo

La Covid-19 est un virus qui existe depuis plus d'un an, au début on ne savait pas comment se réalisait la propagation ni les premiers soins qu'il fallait administrer à un patient infecté. Aujourd'hui, les choses ont changé, on a des vaccins et on connait par cœur les gestes barrières. Cependant, la méthode de dépistage de la Covid-19 reste la même, elle s'effectue toujours via un test PCR. D'après les récentes déclarations de la société Vocalis, il serait possible de faire un dépistage en faisant analyser sa voix par une intelligence artificielle !

Le dépistage du Covid-19 bientôt avec un iPhone ?

Si nous savons facilement détecter une personne infectée à la Covid-19 grâce à un test PCR, cela a un coût. Il faut mobiliser une équipe de laboratoire, faire déplacer la personne qui va se faire tester et attendre plusieurs jours pour avoir les résultats !

Vocalis a cherché à savoir s'il était possible de détecter la Covid-19 avec l'appareil qu'on a toujours proche de soi : notre smartphone.

Après plusieurs mois de recherche pour créer une intelligence artificielle, les premiers résultats se sont avérés être très concluants.



Le principe est simple, il vous suffit d'ouvrir une application, d'entrainer un algorithme pendant plusieurs minutes (pour que celui-ci s'habitude à votre voix) puis d'effectuer le test.

Pour arriver à une telle prouesse, Vocalis a analysé 275 000 extraits de voix de personnes malades et d'autres qui ne le sont pas (dans toutes les langues), la formation de l'IA a eu pour but de trouver la différence auditive de la voix d'une personne malade.

Une fois les expérimentations terminées, Vocalis a effectué des tests sur 2000 participants volontaires, il y avait des personnes infectées et d'autres qui étaient en pleine santé. Les résultats ont été impressionnants puisque l'intelligence artificielle a réussi à trouver 81,2% des personnes qui avaient eu un test PCR positif à la Covid-19.

Même s'il y a quelques erreurs, le résultat reste tout de même remarquable.



Pour l'instant, Vocalis ne se projette pas dans la vision d'une application accessible au public que tout le monde pourrait télécharger sur l'App Store ou le Google Play Store. La société a choisi de mettre son outil à disposition des entreprises aux États-Unis, au Chili, en Indonésie, en Afrique du Sud, en Roumanie et au Luxembourg. Le secteur privé comme public est concerné par cette opportunité !

À travers l'IA de Vocalis, les employeurs pourront faire tester leurs salariés afin d'un retour dans les locaux en toute sécurité.



Dans son communiqué, la société explique continuer à rendre plus robuste et plus précise la détection de la Covid-19 par la voix. L'objectif final est bien évidemment de commercialiser la solution et de la rendre disponible à un maximum de pays.



