Un brevet Apple révèle un écran "lenticulaire" pour TV

Il y a 36 min (Màj il y a 8 min)

Alexandre Godard

Réagir



Apple n'arrête pas d'innover pour rester au sommet et ce brevet le prouve encore une fois. Après des dizaines de rumeurs sur plusieurs futurs produits, ce brevet révèle un "écran 3D" que la marque à la Pomme pourrait fabriquer dans les années à venir. Serait-ce un indice sur une future TV Apple ?

Publicité

Une dalle 3D signée Apple ?

Plus les années avancent et plus Apple gagne de l'argent et peut se permettre de se lancer sur de nouveaux projets. Parmi les derniers en date qui sont évoqués, on note les AirTags, l'Apple Car, les Apple Glass, le casque VR et sûrement bien d'autres projets dont nous ne connaissons pas encore l'existence.



S'il y a bien un domaine dans lequel Apple se fait attendre depuis des années, c'est celui des télés. Fut un temps, les rumeurs autour d'une télé Apple ne cessaient d'apparaître sur le web mais force est de constater qu'en 2021, toujours rien.



Cependant, un tout nouveau brevet Apple révèle un type d'écran qui s'apparente potentiellement à une dalle TV. Cet écran nommé "écran lenticulaire" permet d'afficher des éléments 3D en fonction de votre position, emplacement face à celui-ci. Autrement dit, il serait possible de voir deux choses différentes sur le même écran lorsqu'une personne se positionne à gauche et l'autre à droite.

Les écrans lenticulaires sont capables d'afficher différents contenus sous différents angles. Par exemple, lors de la visualisation d'un affichage lenticulaire sous un premier angle, un clip vidéo est vu et lors de la visualisation de l'affichage lenticulaire sous un second angle, un clip vidéo différent est vu.

En premier lieu, il se pourrait que ce type d'écran soit placé dans les Apple Store pour apporter du modernisme et de l'interaction avec les clients mais pas seulement. Vers la fin du dépôt de brevet, Apple parle d'un exemplaire compatible avec les télévisions "classiques".

Par exemple, dans diverses mises en œuvre, le premier utilisateur est associé à un premier compte de service vidéo d'abonnement et le second utilisateur est associé à un deuxième compte de service vidéo d'abonnement et un" épisode suivant "respectif est affiché pour chaque utilisateur. Dans diverses implémentations, le procédé comprend en outre la détermination, à partir de la première image, d'un premier angle vertical du premier utilisateur au premier moment par rapport à la ligne perpendiculaire à l'affichage lenticulaire et d'un premier angle vertical du deuxième utilisateur au premier instant par rapport à la ligne perpendiculaire à l'affichage lenticulaire.

Vous l'aurez compris, l'explication reste assez complexe étant donné que nous déchiffrons un brevet mais tout ce paragraphe permet tout de même de comprendre qu'Apple aurait une idée bien précise et novatrice qui concerne un écran et la manière de consommer le service Apple TV+. Reste maintenant à savoir si cela arrivera seulement dans les Apple Store dans les années à venir ou si une télé Apple pourrait (enfin) belle et bien voir le jour.



Source