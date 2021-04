Une Apple TV 4K 2021 compatible 120 Hz repérée dans tvOS 14.5

Il y a 25 min

Medhi Naitmazi

Le 120 Hz. Et si c’était ça LA nouveauté de l’Apple TV 2021 ?



Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de l'Apple TV qui devrait sortir à un moment donné en 2021, et le nouveau décodeur à venir pourrait prendre en charge la sortie vidéo 4K à 120 images par seconde.



Une Apple TV pour les joueurs avec 120 Hz et HDMI 2.1

La preuve de la prise en charge du 120 Hz a été trouvée dans le code bêta tvOS 14.5 par 9to5Mac. Le code de la dernière version de test pour les développeurs répertorie plusieurs labels indiquant «120 Hz e t« prend en charge 120 Hz » au niveau du PineBoard, le nom d'Apple pour l'interface de son système d’exploitation.



Les références sur le support du taux de rafraîchissement de 120 Hz suggèrent qu'Apple teste cette fonctionnalité pour la prochaine génération, l’Apple TV 6. Cette nouveauté serait donc accompagnée par un port HDMI 2.1, car le HDMI 2.0, utilisé pour l'actuel ‌Apple TV‌ 4K de cinquième génération, est limité à la résolution 4K à 60 Hz.

Comme pour le taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les iPad Pro, cette évolution pour la prochaine Apple TV 4K permettrait des performances plus fluides sur les téléviseurs compatibles et serait idéal pour les jeux d’action. C’est par exemple l’un des atouts des dernières consoles de salon comme la PS5 et la Xbox Series X.



Quand on sait qu’Apple Arcade vient d’accueillir 30 nouveaux jeux, on se dit que la prochaine box pourrait en profiter rapidement si elle intègre un processeur plus récent comme la puce A13 ou A14.



La prochaine Apple TV pourrait donc être résolument tournée vers les joueurs, comme l’indiquait déjà une Bloomberg l’an passée. Les autres nouveautés devraient être un mode enfant et un stockage doublé.