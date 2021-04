Foxconn : un chiffre d'affaires en progression de 44% au T1 2021

Quand les affaires d'Apple vont bien, les partenaires d'assemblage sont au top de leur forme avec des revenus qui explosent. C'est le cas de Foxconn, l'entreprise voit son chiffre d'affaires en forte progression grâce au succès des iPhone 12, mais aussi des ordinateurs et tablettes qui se vendent à la perfection suite au télétravail.

Un chiffre en hausse de 44% par rapport au T1 2020

En période de pandémie, il y a des hauts et des bas dans les résultats financiers des entreprises, Foxconn est l'une des sociétés qui se trouvent en plein cœur de cette tendance parfois instable.

Après une importante baisse des bénéfices due aux commandes moins nombreuses de ses clients, Foxconn reprend des couleurs en annonçant un premier trimestre 2021 de folie !



Hon Hai Precision Industry (la société mère) a dévoilé le chiffre d'affaires généré entre janvier et mars 2021, l'entreprise a gagné 47 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 44% par rapport à l'année précédente. À prendre en compte que l'année dernière, les revenus avaient brutalement chuté à cause du confinement en Chine qui avait mis à l'arrêt plusieurs grandes usines pour stopper la propagation de la Covid-19 qui était à son plus haut niveau.

Selon le rapport de Bloomberg, cette belle performance est basée sur la demande pour les iPhone 12, plus Apple en vend, plus l'entreprise californienne sollicite son partenaire historique d'assemblage. Autre point fort qui explique ce chiffre d'affaires, c'est la forte demande des consommateurs pour les ordinateurs et tablettes, la pandémie est loin d'être terminée et aux quatre coins du monde les employeurs sont invités à proposer le télétravail à leurs salariés.

Ce changement de mode de travail pousse les particuliers à investir dans du matériel informatique, ce qui augmente en parallèle la production pour alimenter les stocks des revendeurs !



Au-delà des iPhone 12 et du travail à distance, un autre secteur à la côte : les consoles de jeux. Avec la PlayStation 5 et la Xbox Series X qui ont été commercialisées l'année dernière, Sony et Microsoft ne cessent de faire des commandes auprès de Foxconn qui semble très vite dépassé par la situation. Le PDG de Foxconn a avoué rencontrer du retard et ne pas pouvoir le rattraper avant 2022.

Ajouter à cela les fortes commandes des entreprises qui souhaitent agrandir leurs infrastructures de centre de données pour apporter une meilleure qualité et fiabilité à leurs services en ligne...



Finalement, Apple n'est pas le seul acteur dans ce chiffre d'affaires spectaculaire, mais l'entreprise y contribue très largement avec ses derniers smartphones.

Bloomberg informe également que les actions de la société mère Hon Hai ont gagné 57% au T4 2020 et au T1 2021, un résultat logique aux performances de l'entreprise. Si tout est beau pour l'instant, Foxconn annonce quand même une pénurie de composants en cours qui touche 10% de ses expéditions en ce moment même.