Microsoft To Do dit adieu à iOS 12

Il y a 3 heures

Alban Martin

Dans sa dernière mise à jour disponible sur l'App Store, Microsoft To Do a mis fin à la prise en charge d'iOS 12. Concrètement, les utilisateurs n'étant pas passés à iOS 13 ou iOS 14 ne peuvent plus installer les nouvelles versions.

Microsoft To Do nécessite désormais iOS 13 minimum

Nous avons corrigé quelques bogues. Ainsi, si vous êtes sur iOS 12 ou version antérieure, vous ne verrez les mises à jour To Do que lorsque vous passerez à iOS 13.

L'application Microsoft To Do est devenue populaire l'année dernière après la fermeture de Wunderlist et l'acquisition de la société par Microsoft. Depuis lors, Microsoft To Do a intégré de nombreuses fonctionnalités en tentant de garder les anciens utilisateurs de Wunderlist.



Récemment, Microsoft avait ajouté des widgets iOS 14 à son application de gestion des tâches intelligentes, donnant aux utilisateurs un accès rapide à leurs tâches depuis leur écran d'accueil. La semaine dernière, Microsoft a fermé Cortona pour iOS et Android, et les tâches précédemment saisies à l'aide de l'assistant Cortona ont été automatiquement ajoutées à Microsoft To Do.



Voici ce que vous pouvez faire avec To Do :

Conserver une vue d’ensemble de votre journée grâce à My Day

Accéder à vos listes où que vous soyez, sur n’importe quel appareil

Partager des listes et des tâches avec vos amis

Créer des listes avec des codes de couleur

Définir des échéances et des rappels ponctuels ou récurrents

Diviser vos tâches en étapes

Ajouter des notes à une tâche

Joindre des fichiers d’une taille maximale de 25 Mo à n’importe quelle tâche

Synchroniser vos tâches entre Outlook et To Do



Qui utilise le service parmi vous ? Pourquoi To Do plutôt qu'un autre ?

