La puce U1 des iPhone pourrait améliorer Apple Pay

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Réagir



Apple est plus que fierde son service Apple Pay mais cela ne l'empêche pas de réfléchir aux points d'améliorations futurs. C'est justement le cas de ce nouveau brevet qui nous permet de comprendre qu'Apple Pay pourrait à l'avenir devenir "intelligent" et vous proposer la carte adéquate en fonction de l'endroit où vous vous situez.

Publicité

Un Apple Pay intelligent ?

Qu'elle est loin l'époque où nous avions besoin d'une carte papier pour nous rendre en voiture d'un point A à un point B ou d'avoir absolument notre carte de crédit sur nous pour régler un montant. La technologie avance à vitesse grand V et les petites actions du quotidien deviennent de plus en plus faciles à achever.



C'est le cas depuis quelques années pour les possesseurs d'iPhone avec le fameux Wallet couplé à Apple Pay qui vous permet non seulement de sauvegarder votre carte de crédit en sécurité dans votre téléphone mais également de payer avec grâce au NFC. La carte de crédit n'est pas la seule à pouvoir se loger de manière numérique dans votre iPhone, on pense par exemple aux cartes de fidélité, cartes de cinéma, billets d'avion, de train...

Comme nous cessons de le répéter, la technologie ne s'arrête jamais de progresser et ce n'est pas ce nouveau brevet qui viendra nous contredire. Après vous avoir proposé un service numérique pour sauvegarder toutes vos cartes du quotidien, Apple réfléchirait maintenant à vous la proposer au bon moment. Pour faire simple, la puce U1 présente dans votre smartphone pourrait à l'aide de votre emplacement (localisation), sélectionner en avance pour vous la carte qui correspond au magasin dans lequel vous êtes. Il en va bien évidemment de même pour l'Apple Watch qui dispose elle aussi de cette puce U1.



À l'heure d'aujourd'hui, cette puce U1 présente dans l'iPhone, l'Apple Watch et le HomePod mini permet de transférer des fichiers rapidement à l'aide d'AirDrop, déverrouiller certains modèles de voitures (BMW), ou encore transférer un contenu audio de l'iPhone vers le HomePod mini instantanément. Les dernières informations annoncent également que les futurs AirTags tant attendus pourrait en bénéficier.

Publicité

Voici la description globale du brevet :

Un procédé pour sélectionner un justificatif parmi une pluralité d'identifiants stockés sur un dispositif électronique, le procédé comprenant : le stockage d'un module de carte qui comprend un emplacement d'un terminal, dans lequel le terminal comprend une porte de passage rapide, et dans lequel le module de carte en indique une ou plusieurs informations d'identification éligibles de la pluralité d'informations d'identification, dans lesquelles la ou les informations d'identification éligibles sont compatibles avec la porte de passage rapide.



Les appareils électroniques peuvent inclure des capacités sans fil pour effectuer une variété de tâches telles que le déverrouillage/verrouillage sans fil d'un ordinateur (ou d'un autre appareil), l'interaction sans fil avec un téléviseur ou un autre appareil multimédia et/ou la réalisation de transactions sans fil. En ce qui concerne les transactions, le dispositif électronique sans fil peut stocker des informations d'identification correspondant, par exemple, à des laissez-passer de transit, une identification et des cartes de crédit/débit compatibles avec différents types de paiement. Par exemple, en utilisant un protocole de communication sans fil tel qu'un protocole de communication en champ proche (NFC), le dispositif électronique peut effectuer une transaction avec un terminal lecteur à proximité en utilisant un identifiant stocké qui est compatible avec le terminal.

Source