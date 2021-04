Signal teste une fonctionnalité de paiement par crypto-monnaie

Hier à 22:06 (Màj hier à 22:06)

Guillaume Gabriel

Réagir



Quelques années en arrière, une application de messagerie et d'appels voix/vidéo voyait le jour sur l'App Store et le Play Store. Son argument principal ? La confidentialité et la sécurité ! En effet, les développeurs de Signal — Messagerie privée (v5.8.1, 136 Mo, iOS 11.0) ont mis au point une technologie avancée de protection de la vie privée grâce à un chiffrement de bout en bout.

Publicité

Une popularité qui continue de croître, appuyée par le travail des développeurs qui mettent en place de nouvelles fonctionnalités. La dernière en date ? Un test de paiement par crypto-monnaie au sein de l'application iOS.

Signal veut se mettre aux paiements en crypto-monnaie

Selon nos confrères de Wired, l'application de communication cryptée Signal propose à plusieurs utilisateurs une nouvelle fonctionnalité : les paiements en crypto-monnaie. Pour le moment, cette nouveauté ne sera disponible qu'au Royaume-Uni sur iOS et Android. Moxie Marlinspike, la créatrice de Signal :

Il y a une différence palpable dans le sentiment de ce que c'est que de communiquer via Signal, sachant que vous n'êtes pas regardé ou écouté, par rapport aux autres plates-formes de communication. Je voudrais arriver dans un monde où non seulement vous pouvez ressentir cela lorsque vous parlez à votre thérapeute via Signal, mais également lorsque vous payez votre thérapeute pour la séance via Signal.

À voir quand cette arrivée se généralisera...

Publicité

Source

Télécharger l'app gratuite Signal — Messagerie privée