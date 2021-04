26% des Apple Podcasts possèdent seulement un épisode

Alexandre Godard

Une nouvelle étude permet de détailler un peu plus les récents chiffres qui évoquent plus de 2 millions de podcasts sur l'app d'Apple. Un chiffre jugé surévalué mais qui ne contredit pas le fait que cette app cartonne.

Un chiffre gonflé ?

Depuis sa création en 2012, l'application Podcasts d'Apple n'a cessé de grandir à tel point qu'elle est aujourd'hui incontournable dans l'écosystème Apple. Dans un monde où la démocratisation des podcasts est plus qu'exceptionnelle, il est assez difficile de se faire sa place sur le devant de la scène au milieu des Google, Spotify et autres.



Depuis plusieurs mois, une multitude d'articles ne cessent de vanter "l'explosion" du nombre d'auditeurs sur Apple Podcasts ainsi que le nombre de produits proposés. Le dernier chiffre récemment publié évoque pas moins de 2 millions de podcasts différents présents sur l'app dédiée de la firme de Cupertino.

Tous les podcasts ne sont pas censés être des séries interminables. Vous pouvez trouver beaucoup de contenu génial et permanent conçu pour ne fonctionner que pendant une poignée d'épisodes. Cela fait partie de la beauté du podcasting, mais les titres uniques gonflent injustement le nombre total de podcasts, et il est révélateur que 44% ont trois épisodes ou moins.

Une nouvelle analyse de données vient de voir le jour et visiblement ce chiffre de "2 millions" est à nuancer. S'il est vrai que ce chiffre correspond bien à ce que propose Apple Podcasts, énormément de podcasts ne proposeraient qu'un seul épisode.



Or, comme le souligne Steven Goldstein d'Amplifi, si l'on considère qu'un "vrai podcast" est composé d'au moins 4 épisodes, le nombre total passerait de 2 millions à environ 880 000 soit une baisse de plus de 50%. Toujours au niveau des pourcentages, il semblerait que 26% seraient composés d'un seul épisode tandis que 44% d'entre eux possèdent moins de 4 épisodes.



