Apple sort la 7e bêta pour iOS 14.5, tvOS 14.5 et watchOS 7.4

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Apple a publié iOS 14.5 bêta 7 pour les développeurs, une semaine après la sortie de la version bêta 6. iOS 14.5 contient une variété de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de déverrouiller votre iPhone à l'aide de l'Apple Watch et des nouvelles voix Siri.



Pour l'accompagner, Apple a lancé iPadOS 14.5, tvOS 14.5 et watchOS 7.4 bêta 7 également.

iOS 14.5

La nouvelle version actuelle d'iOS 14.5 bêta 7 est disponible pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique via une mise à jour dans l'application Réglages. Comme d'habitude, si la mise à jour n'apparaît pas immédiatement, continuez à rafraîchir, car cela prend parfois quelques minutes pour être déployé auprès de tous les développeurs enregistrés. Le numéro de version de la bêta 7 est 18E5198a.



iOS 14.5 et watchOS 7.4 incluent un changement majeur dans l'intégration entre l'iPhone et l'Apple Watch. Pour la première fois, votre Apple Watch déverrouille désormais votre iPhone lorsque vous portez un masque.



Rappel des nouvelles fonctionnalités dans iOS 14.5 :

Nouvel onglet «Items» dans l'application Localiser pour suivre les AirTags et autres accessoires tiers

Le code iOS 14.5 suggère la prise en charge du partage familial d'Apple Card

Nouvel écran de démarrage horizontal sur l'iPad

Mises à jour de l'application Musique avec des nouveaux gestes et fonctionnalités

Prise en charge d'AirPlay 2 pour les entraînements Fitness+

Fonctionnalités de type Waze dans Apple Maps

Prise en charge des manettes PS5 / Xbox Series X

Siri n'utilise plus par défaut une voix féminine, deux nouveaux choix ajoutés (USA)

tvOS 14.5

Du côté de l'Appel TV et du HomePod, tvOS 14.5 bêta 7 est également disponible avec la même version 18L5203a. Les nouveautés ne sont pas connues, hormis quelques correctifs.

watchOS 7.4

Apple a également publier la septième version bêta de watchOS 7.4 pour les développeurs. Cette mise à jour apporte la même nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'Apple Watch de déverrouiller des modèles d'iPhone avec Face ID lorsqu'ils portent un masque au lieu de demander un mot de passe.



Bien que la fonctionnalité soit certainement prioritaire alors que le monde s'efforce de prévenir la propagation du COVID-19, elle a des utilisations pratiques dans d'autres situations où votre visage est partiellement obscurci, comme le port d'un casque.



watchOS 7.4 pour Apple Watch est actuellement en version bêta. iOS 14.5 pour iPhone est requis pour utiliser la fonction de déverrouillage.