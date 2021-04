eFootball PES 2021 Mobile : Lionel Messi célèbre les 400 millions de téléchargements

300 millions de téléchargements pour eFootball PES 2020 ! Malgré l'arrêt temporaire du football dans le monde, le jeu eFootball PES 2020 n'en finit plus de battre des records. Si la version 2019 avait atteint 200 millions de téléchargements,...

KartRider Rush+ atteint les 10 millions de téléchargements sur mobile Nous l'avions découvert en exclusivité en France le mois dernier, KartRider Rush+, le nouveau jeu du studio Nexon vient de franchir un joli cap avec plus de 10 millions de...

PUBG Mobile : une seconde bougie et 600 millions de téléchargements On ne présente plus PUBG MOBILE (v0.17.0, 2,2 Go, iOS 9.0), l'excellent Battle Royale qui continue d'attirer des milliers de joueurs toutes les semaines, ne cessant d'afficher une belle...

Call of Duty Mobile : déjà 180 millions de téléchargements... Déjà trois mois que l'excellent FPS Call of Duty®: Mobile (v1.0.9, 1,7 Go, iOS 9.0) est sorti sur nos téléphones, amenant ainsi l'univers de la franchise sur l'App Store et le Play...

Call of Duty Mobile : 100 millions de téléchargements en une semaine ! Le bon, que dis-je, l'excellent Call Of Duty Mobile explose un nouveau record. Après avoir pris la 1ère place dans 100 pays sur iOS et Android, celui qui a éclipsé Mario Kart...