iOS 14.5 : Apple donne des conseils pour mesurer l'impact des pubs sans le suivi

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

À partir d'iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5, Apple exigera des applications qu'elles reçoivent l'autorisation des utilisateurs pour suivre leur activité à des fins publicitaires ciblées, dans le cadre d'une mesure de confidentialité appelée App Tracking Transparency. Une nouveauté d'iOS 14 qui a été décalée pendant longtemps par la firme pour laisser les développeurs s'y préparer.

Apple donne des conseils aux annonceurs

Pour aider les annonceurs à s'adapter à ce changement, Apple a partagé aujourd'hui une nouvelle version de son document "Une journée dans la vie de vos données" avec des détails sur deux technologies de mesure des publicités préservant la confidentialité que les annonceurs peuvent utiliser pour mesurer l'impact de leurs campagnes publicitaires sans suivi des utilisateurs, y compris les frameworks SKAdNetwork et Private Click Measurement.

Apple affirme que SKAdNetwork permet aux annonceurs de savoir combien de fois une application a été installée après que des publicités la concernant ont été vues, sans qu'aucune donnée utilisateur ou d'appareil ne soit partagée. De même, Private Click Measurement permet aux annonceurs de mesurer l'impact des publicités qui dirigent les utilisateurs vers un site Web tout en minimisant la collecte de données à l'aide du traitement sur l'appareil. Les applications peuvent utiliser la mesure des clics privés à partir d'iOS 14.5 et d'iPadOS 14.5.



Le PDF "Une journée dans la vie de vos données" a également été mis à jour avec de nouvelles informations qui détaillent le système de mise aux enchères pour diffuser une publicité sur l'appareil d'un utilisateur, et comment les annonceurs utilisent l'attribution d'annonces pour optimiser leurs campagnes publicitaires.



Apple a récemment confirmé qu'iOS 14.5, iPadOS 14.5 et tvOS 14.5 seront publiés au début du printemps, mais aucun calendrier précis n'a été défini. Dans une récente interview, le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que les mises à jour seraient publiées dans «quelques semaines».