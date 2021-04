PUBG Mobile s'offre la nouvelle carte Karakin

Nouvelle mise à jour en cours de déploiement du côté du jeu PUBG MOBILE (v1.3.0, 1,6 Go, iOS 9.0) avec l'arrivée d'une nouvelle carte qui risque de plaire aux nombreux fans du Battle Royale. Cette dernière se prénomme Karakin et se vante de pouvoir accueillir 64 joueurs à la fois.



Ce n'est pas la seule nouveauté puisqu'on constate également l'intégration du lance-roquettes Panzerfaust et des Sticky Bombs.

PUBG Mobile lance une nouvelle carte 64 joueurs

🤡 This definitely isn't a prank - our brand new map KARAKIN is officially LIVE! 🏜️😯 Please enjoy this warm welcome from our unofficial tour guides 🤗 #pubgmobile #karakin #karaking pic.twitter.com/VH8aOxpM4O — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) April 7, 2021

En plus de la nouvelle carte Karakin qui se compose essentiellement d'une combinaison des divers éléments de Sanhok et Miramar, on recense aussi de nouveaux mécanismes de Zone de Démolition et Pénétration de balle à paroi mince.

Nouveau mécanisme: zone de démolition - Repérez les zones marquées en violet pour vous éviter des dommages aléatoires.

Nouveau mécanisme: pénétration de balle à paroi mince - Dans certaines zones, les maisons et les bâtiments comporteront une paroi mince, que les balles peuvent facilement pénétrer et infliger des dégâts au joueur qui se trouve derrière.

Nouvelle arme à lancer: la bombe collante - Ces objets jetables adhésifs sont assez cools à utiliser, car ils créent une torsion pendant le jeu en vous aidant à trouver de nombreux espaces cachés à Karakin.

Nouvelle arme à feu: la Panzerfaust - Cette arme à usage unique ne peut être récupérée que dans les parachutages et apparaît au hasard. C'est un lance-roquettes typique qui inflige des dégâts de zone.

