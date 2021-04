Un sondage affirme que 9 adolescents américains sur 10 ont un iPhone

Il y a 3 heures

Julien Russo

1



Depuis sa création, l'iPhone rencontre un énorme succès auprès des adolescents, cela s'explique essentiellement par les fonctionnalités et les apps qu'il propose, mais aussi par l'aspect "tendance", puisque avoir un iPhone, c'est quand même bien plus classe qu'avoir un Samsung Galaxy ! Si les adultes y accordent peu d'importance, l'adolescent prend très au sérieux l'image qu'il véhicule auprès des autres.

Publicité

La nouvelle génération adore Apple

Apple vient de battre un nouveau record de popularité auprès des adolescents américains. Selon les récentes données du sondage de la banque d'investissement Piper Sandler, l'iPhone serait le smartphone le plus utilisé chez les jeunes, mais aussi celui qu'on veut le plus !

Ce sondage s'est intéressé à 7 000 adolescents américains de différentes villes et communautés, chaque question posée concernait directement le smartphone possédé, ainsi que celui qu'on veut absolument quand les parents offrent un nouveau smartphone.



Dès que les premiers sondages ont été validés, Piper Sandler a rapidement constaté une forte attractivité envers l'iPhone. La banque d'investissement explique que 88% des adolescents ont affirmé posséder en ce moment un iPhone (qu'il soit de dernière génération ou qu'il date de 5 ans).

Quand on leur demande le prochain smartphone qu'ils veulent, c'est aussi l'iPhone qui revient en permanence, près de 90% des sondés ont répondu vouloir rester sur iOS !

Le dernier sondage date d'octobre 2020, là aussi Apple avait réalisé une belle performance avec 86% des adolescents sondée qui affirmaient posséder un iPhone et 89% qui en voulait un.

Le rapport a aussi cherché à savoir par quel biais les adolescents américains paient leurs sandwichs le midi à la pause déjeuner ou encore s'achètent des vêtements les jours de shopping.

Sur ce coup-là, beaucoup sont restés bloqués dans l'ancien temps, puisque la majorité des sondés ont expliqué payer toujours en liquide leurs achats chez les commerçants.

Le deuxième moyen de paiement le plus populaire est Apple Pay !

Comme ils sont nombreux à posséder des iPhone, il est logique que le paiement sans contact d'Apple soit numéro 1, surtout que la firme de Cupertino refuse pour l'instant d'ouvrir sa puce NFC à d'autres alternatives tout aussi sécurisées et sûres.

Quelles applications les adolescents préfèrent ?

Snapchat évidemment !

L'application crée par Evan Spiegel et Bobby Murphy ne cesse d'être LA référence chez les jeunes, année après année.

Ils sont près de 31% à se dire "intéressé" par Snapchat. Attention tout de même, puisque ça pourrait être la dernière année à la tête de ce classement, TikTok arrive en seconde position avec 30% et pourrait bien voler la place à Snap dès le prochain sondage.

Les applications du groupe de Mark Zuckerberg (Instagram et Facebook) sont elles à 24% chacune.



En ce qui concerne les achats en ligne, 56% des adolescents ont expliqué commander en priorité sur Amazon, l'abonnement Prime n'a jamais aussi bien fidélisé la clientèle... Il faut dire que la livraison en 1 jour ouvré (ou le soir même), un accès à Prime Vidéo, un abonnement Twitch offert... ça arrive à convaincre n'importe quel jeune !

C'est là qu'on voit l'intelligence d'Amazon qui joue plusieurs cartes en même temps pour vous inciter à souscrire à l'abonnement Prime.

En ce qui concerne la marque de mode préférée des jeunes américains, c'est Nike qui se place en première position. Dans les restaurants préférés, Chick-fil-A est numéro 1, suivi de Starbucks et Chipotle.



Via