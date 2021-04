L'app Apple Developer permet de payer son compte développeur en France

Alexandre Godard

Une partie des atouts que proposent l'application Apple Developer étaient jusqu'à présent réservés aux États-Unis, mais sept nouveaux pays peuvent désormais en profiter dont le nôtre. L’extension du site web rattrape ce dernier en ce qui concerne l’inscription au programme développeur.

Le compte Apple Developer est disponible en France via l’app

Voilà une bonne nouvelle en provenance d'Apple qui concerne les développeurs. Jusqu'à encore hier, seul les personnes résidentes aux États-Unis pouvaient créer et gérer un compte sur l'app Apple Developer. À partir d'aujourd'hui, cette action est disponible dans 7 pays supplémentaires parmi lesquels on retrouve le Canada, l'Inde, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne et la France.

À travers ce communiqué, Apple en profite pour souligner que les développeurs des pays concernés peuvent dès à présent gérer leur abonnement avec les "méthodes de paiement locales" sur iPhone et iPad. Proposé sous forme d'abonnement renouvelable, il est donc facile de l'arrêter à tout moment.



L'application a par ailleurs été mise à jour très récemment (mars) et donne un aperçu des avantages que propose le "compte dev". Bien évidemment, vous n'êtes pas dans l'obligation de passer par l'application, si vous préférez rester sur la version web, il n'y a aucun soucis. Dans tous les cas, comptez 99€ par an pour obtenir votre licence et ainsi pouvoir publier sur App Store.



Télécharger l'app gratuite Apple Developer