L'iPhone 12 Mini n'est que la 7e meilleure vente en janvier 2021

Il y a 1 heure

Alban Martin

Selon les données compilées par Counterpoint Research, le plus petit iPhone d'Apple depuis l'iPhone SE 2016, l'iPhone 12 mini, a encore eu du mal à se faire une place dans le top cinq des smartphones les plus vendus en janvier 2021.

L'iPhone 12 Mini n'arrive pas à rattraper l'iPhone 11

Selon les données du marché, l'iPhone 12 mini‌ est arrivé à la septième place du classement des smartphones les plus vendus dans le monde au cours du premier mois de l'année. Cependant, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro Max, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 11 sont toujours en tête de liste.

Il a été rapporté plus d'une fois que l'iPhone 12 de 5,4 pouces avait du mal à se vendre, Apple aurait même réduit sa production en raison d'une demande bien inférieure aux prévisions. Le plus petit téléphone de la marque californienne affiche pourtant les mêmes caractéristiques que le plus grand ‌iPhone 12‌ de 6,1 pouces, y compris le même système de caméra, la même puce et la même conception globale. Le mini, cependant, comprend une batterie nettement plus petite et, évidemment, un écran réduit (de même technologie).



Malgré tout, Apple prévoit toujours de maintenir le modèle 5,4 pouces dans la gamme d'iPhone 13 à venir en 2021. Le nouveau smartphone Apple, ainsi que le reste de la gamme, bénéficiera probablement d'une durée de vie de la batterie améliorée grâce à l'efficacité énergétique de la puce A15, ce qui devrait répondre aux préoccupations des clients sur l'autonomie du "Mini". Sans oublier une encoche réduite, un appareil photo amélioré, le Lidar et quelques autres nouveautés que l'on découvre au fil de l'eau.



Pour en revenir au classement de Counterpoint, Samsung et Redmi complètent le tableau avec chacun deux appareils d'entrée de gamme.