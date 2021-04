Justin Timberlake jouera double-jeu dans la prochaine série Apple TV+

C'est un beau petit coup que viennent de faire les dirigeants d'Apple TV+ en mettant la main sur les droits d'une nouvelle série dramatique. Cette dernière se basera sur "Confessions of a Dangerous Mind", ou Confessions d'un homme dangereux en français, l'histoire véritable de Chuck Barris.

Et la belle nouvelle, c'est que Justin Timberlake aura le rôle principal de cette future série télévisée qui verra prochainement le jour au sein du service de streaming.

Apple vient donc de remporter les droits pour la production d'une série télévisée qui suivra l'autobiographie de Chuck Barris, ancien présentateur phare de l'émission "The Gong Show". Dans cet ouvrage, l'homme confiait alors se servir de son poste pour cacher sa véritable profession : agent secret de la CIA.

Chuck Barris est un producteur de jeux télévisés et selon son autobiographie agent secret à la CIA. Il est le créateur de plusieurs émissions populaires aux États-Unis comme The Dating Game et The Newlywed Game. Tout en menant sa vie de producteur de jeux télévisés, il est recruté comme tueur à gages et coaché à la CIA par Jim Byrd.