Radioplayer : une app gratuite avec 200 radios et 600 webradios françaises

Il y a 3 heures

Dans le même esprit que Salto, la riposte française s'organise sur le terrain du streaming. Après Deezer pour la musique, Salto et Molotov, pour la vidéo, voici Radioplayer qui veut se tailler une part du lion face à des services américains comme TuneIn qui fournit carrément ses données à Siri depuis iOS 13.

Radioplayer : des radios et des podcasts français sur iOS et Android

Lancée depuis quelques heures, l'app Radioplayer répertorie plus de 200 radios et 600 web radios. Elles sont toutes la propriété des groupes Radio France, Altice, Lagardère, Les Indés Radios, M6 ou NRJ. Et avec elles, on trouve les podcasts de chaque radio.



Mais pour se démarquer, RadioPlayer est gratuit et ne propose pas de publicité supplémentaire. Comprenez que vous n'aurez que les spots natifs des radios, pas de surcouche comme c'est le cas dans de nombreux services d'agrégation de radios.

Certains auront peut-être remarqué que l'app existait déjà dans d'autres pays comme l'Italie par exemple depuis un an environ. En fait, il s'agit du lancement français de Radioplayer qui est une plateforme présente dans 14 régions et qui nécessite l'accord des groupes pour diffuser sur chaque territoire. Outre les mises en avant et la recherche, Radioplayer permet de trouver son bonheur grâce à la géolocalisation (des radios locales) ainsi qu'aux recommandations et aux tendances.



Claire et pratique, l'app permet de diffuser en AirPlay, de régler des alarmes et même de gérer ses favoris. Tout ce qu'il faut pour démarrer, même si les développeurs prévoient déjà des évolutions comme la possibilité de reprendre un programme du début, des assistants Google et Amazon, ou encore CarPlay, Android Auto et les montres connectées.



Dans tous les cas, vous ne risquez rien, c'est gratuit et même disponible sur Android depuis une semaine. Mieux, un site internet permet d'écouter sur votre Mac ou PC.

Télécharger l'app gratuite Radioplaye