Samsung lance un site pour tester l'interface Android sur votre iPhone

Il y a 47 min

Julien Russo

2



Samsung a toujours été convaincu qu’Android est la meilleure solution qu'on peut trouver pour un smartphone. Le dire avec des mots est parfois insuffisant, c'est pour cela que la firme sud-coréenne vous propose de transformer votre iPhone en Samsung Galaxy le temps de quelques minutes. Rassurez-vous il ne s'agit pas d'un jailbreak, mais d'une expérience web sur un site baptisé "iTest".

Samsung veut vous motiver à quitter votre iPhone

Avec les nouveaux iPhone 12, Apple a pris une nouvelle ampleur sur le marché des smartphones, visiblement ça semble inquiéter un peu Samsung qui fait carrément du "rentre dedans" aux utilisateurs iOS.

En effet, beaucoup de personnes qui détiennent un iPhone n'ont jamais été du côté obscur (Android), c'est pour cela que Samsung propose aujourd'hui de tester l'interface qu'on retrouve sur les derniers Galaxy, directement sur votre iPhone.

Pas besoin de prendre la décision d'acheter un nouveau smartphone ou de vous rendre dans un magasin, vous avez juste à aller sur un site web : iTest. Pour que vous ne soyez pas trop dépaysé, Apple a ajouté le fameux "i" pour rester dans la "tendance Apple".



Il y a deux solutions quand vous arrivez sur le site, si vous êtes depuis un Mac/PC, un QR code va s'afficher, il faudra le scanner depuis votre iPhone. Si vous accédez à iTest directement depuis votre iPhone, l'expérience Android commence immédiatement après avoir mis l'icône sur votre écran d'accueil !

Avec cette expérimentation grandeur nature, Samsung veut montrer que si iOS a des avantages, il y en a aussi beaucoup du côté d'Android. Le test vous montrera qu'il y a de l'ouverture, une grande diversité d'applications, mais aussi une interface simple, belle et à la hauteur de vos attentes !



Ce type de démonstration permet de capter l'attention des utilisateurs qui reste fidèle à Apple et qui n'aurait jamais pensé tester Android d'une autre manière que sur leur iPhone. Il est difficile à dire pour l'instant si ce genre de test permet d'acquérir de nouveaux clients, mais on ne peut que féliciter Samsung d'aller jusqu'au bout de ses convictions.

Ce qu'on pense de l'iTest

Nous avons testé pendant 5 minutes cette expérience Samsung. Même si nous n'avons jamais été attirés par Android à la rédaction d'iPhoneSoft, il faut quand même avouer qu'avant cette expérience nous avions une image plus sombre de l'interface d'Android. Finalement, on constate qu'elle est fluide, pratique et agréable à utiliser.

Plusieurs applications peuvent être testées, on peut accéder au Galaxy Store pour le comparer avec l'App Store, aux nombreux réglages ou encore à l'application qui permet de transférer les données d'un iPhone vers un smartphone sous Android (un clin d'œil flagrant pour les personnes qui ont été convaincues par ce test).

Lors de l'expérience, vous recevez plusieurs notifications vous indiquant qu'un message a été reçu, quand vous cliquez dessus, vous basculez automatiquement sur l'application "Messages", un GIF s'affiche et on aperçoit rapidement une convivialité dans les conversations écrites.



Globalement, l'iTest de Samsung est une réussite, mais pour notre part, on préfère quand même iOS. L'interface d'Apple est inégalable et Android est encore très loin d'être à la hauteur de ce que propose Apple avec iOS 14.

Maintenant, à vous de vous faire un avis.