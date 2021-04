Apple contrainte de modifier la page du Pro Display XDR au UK

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Le marketing d'Apple pour le Pro Display XDR a récemment fait l'objet d'une enquête de la Advertising Standards Authority au Royaume-Uni. Après avoir examiné plusieurs plaintes, l’autorité a demandé à Apple d’abandonner le terme «Bien au-delà du HDR», de clarifier sa large gamme de couleurs P3 et a également remis en question le rapport de contraste de 1 000 000:1 de l’écran. Et ce jour, Apple a mis à jour son site anglais.

Publicité

Les britanniques sont très pointilleux

Le très cher Pro Display XDR d'Apple a été largement plébiscité à son lancement pour sa qualité de construction, son ergonomie et son affichage. Le tout pour un prix fixé à 5499€, hors option.



Cependant, l'Autorité des normes de publicité (ASA) s'est penchée sur les plaintes qu'elle avait reçues concernant la manière dont Apple commercialisait l'écran au Royaume-Uni et vient d'ordonner à la société d'arrêter l'utilisation de l'expression «Far beyond HDR», soit «Bien au-delà du HDR» en français.



Pour aller plus loin, l'ASA a demandé à Apple de déclarer explicitement qu'elle prend en charge 99% de la large gamme de couleurs P3 - la plainte expliquait que le marketing induisait les clients en erreur en leur faisant croire qu'il était à 100%. Enfin, la plainte remettait en question l'affirmation d'Apple selon laquelle le Pro Display XDR offrait un rapport de contraste de 1 000 000:1.

En conséquence, Apple a modifié la page du produit conformément aux attentes britanniques. On ne trouve plus la phrase «Fa beyond HDR».



Deuxièmement, Apple a ajouté une note de bas de page dans la section où elle décrit son profil de couleur large P3 pour indiquer que le l'écran prend en charge 99% du spectre de couleurs.



En revanche, le rapport de contraste de 1 000 000: 1 est toujours présent sur la page britannique du produit. Apple serait en train de faire exécuter des tests indépendants pour confirmer ou non ses dires.



Ailleurs, la page produit n'a pas changé, ni en France, ni aux USA par exemple.