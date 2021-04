Une Apple TV avec enceinte HomePod et caméra intégrés ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

C'est l'info du jour. Apple travaillerait sur une nouvelle Apple TV combinée avec un haut-parleur HomePod doté d'une caméra pour les appels vidéo via un téléviseur connecté, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Une Apple TV 2021 avec son intégré ?

Selon Gurman, toujours très au fait des projets en cours chez Apple :

La société travaille sur un produit qui combinerait un décodeur Apple TV avec un haut-parleur HomePod et inclurait une caméra pour la visioconférence via un téléviseur connecté et d'autres fonctions de maison intelligente, selon des personnes familiarisées avec le sujet, qui ont demandé à ne pas à identifier en discutant des questions internes.

Les autres capacités de la future Apple TV 2021 seraient classiques : regarder des vidéos, jouer aux jeux vidéos, l'assistant virtuel Siri, etc.



Autre élément qui vient renforcer l'hypothèse formulée par Gurman, Apple a unifié ses équipes d'ingénierie pour «HomePod» et «Apple TV» l'année dernière, faisant de tvOS leur socle commun.



Cependant, selon le rapport du jour, le développement du produit en est encore à ses débuts et Apple pourrait choisir de ne pas lancer le produit ou de modifier les fonctionnalités clés. Rappelons que, suite à des ventes décevantes, Apple a abandonné son HomePod haut de gamme le mois dernier, laissant planer le doute sur un éventuel successeur. Le HomePod mini, lancé fin 2020, a été beaucoup plus populaire grâce à un prix bien plus bas.

On sait qu'Apple travaille sur une version mise à jour de l'Apple TV axée sur le jeu avec une télécommande revue, un processeur plus rapide et une capacité de stockage accrue. Il a également été repéré dans iOS 14.5 que la future box serait compatible 120 Hz. Les signes d'une nouvelle ‌Apple TV‌ apparaissent d'ailleurs dans le code d'iOS depuis plus d'un an un, il semble plus que plausible que 2021 soit le bon moment après quatre de vie pour l'Apple TV 4K.



Le rapport d'aujourd'hui mentionne également qu'Apple travaille sur un concept pour un futur «HomePod» relié à un iPad via un bras robotique, qui pourrait suivre les utilisateurs dans une pièce pendant les appels vidéo.