Clubhouse : 1,3 million de données d'utilisateurs circulent sur un forum de hackers

Il y a 5 heures

Julien Russo

Les fuites d'informations se cumulent pour les réseaux sociaux. Après Facebook qui a probablement battu le record avec 553 millions de comptes où les données personnelles ont fuité puis LinkedIn avec 500 millions de profils vendus en ligne, c'est au tour du nouveau réseau social Clubhouse d'avoir le droit à son petit scandale !

1,3 million de données utilisateurs dans la nature

Ce qui est compliqué pour un réseau qui vient de naître il y a tout juste 1 an, c'est de perdre de la crédibilité à cause de sa mauvaise gestion des données personnelles. Clubhouse qui est devenu très médiatisé en ce début d'année fait face à une fuite de données qui concerne 1,3 million d'utilisateurs inscrits partout dans le monde !

Si c'est globalement une mauvaise nouvelle, le réseau social rassure et explique que les données qui ont fuité sont déjà accessibles à tout le monde, il ne s'agit clairement pas de données internes comme la date de naissance, l'adresse postale ou encore votre numéro de téléphone.

Voici la liste des informations en circulation :

ID utilisateur

Nom

URL de la photo

Nom d'utilisateur

Lien Twitter

Lien Instagram

Nombre d'abonnés

Nombre de personnes suivies par l'utilisateur

Date de création du compte

Identité du compte Clubhouse qui vous a invité

Selon Clubhouse, la base de données SQL où les hackers ont eu accès ne contient que des informations de profil, l'incident est du coup nettement moins grave que ce qui s'est passé avec Facebook où des millions de numéros de téléphone se sont retrouvé en ligne.

Quel risque ?

Ce qui est bien, c'est que vos données personnelles sont à l'abri, cependant avec les informations qui ont été récupérées, il est probable que les hackers puissent faire le lien entre les informations de la base de données SQL de Clubhouse et d'autres données issues d’autres fuites comme celle de Facebook par exemple. Il deviendra alors possible de combiner les informations pour organiser des attaques d'hameçonnage ou pire encore un vol d'identité.

