Un sénateur américain veut réduire la puissance des GAFAM

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Il n'est pas le premier et encore moins le dernier à vouloir faire bouger les choses. Un sénateur américain vient de proposer un projet de loi qui vise à stopper les fusions et acquisitions des immenses entreprises américaines.

Est-il possible de ralentir la croissance des GAFAM ?

Lors du mandat de Donald Trump, la Big Tech (Amazon, Apple, Microsoft...) était à peu près tranquille au niveau de la loi. Avec l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, les choses "pourraient" potentiellement changer étant donné qu'il ne leur accorde pas la même immunité même s'il reconnaît leur importance pour le pays.



Il n'est visiblement pas le seul à penser que les GAFAM sont trop puissantes car après la divulgation de certaines plaintes d'États américains contre plusieurs services des géants du web, c'est au tour d'un sénateur de s'opposer à eux. Josh Hawley, sénateur américain, a présenté pas plus tard qu'hier une proposition de loi qui interdirait aux entreprises d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars de procéder à des fusions et acquisitions d'autres entreprises.

Ce projet de loi appelé "la loi sur la confiance en soi pour le vingt-et-unième siècle" permettrait principalement d'éviter que les géants se renforcent sans limites et apporterait un énorme soutien aux lois antitrust déjà en place. On peut par exemple imagine qu'avec une loi de ce style, Facebook n'aurait jamais pu racheter WhatsApp...

Ce pays et ce gouvernement ne devraient pas être dirigés par quelques méga-entreprises.

Les GAFAM ne sont visiblement pas les seuls visés car Hawley cite également d'autres secteurs et notamment le secteur pharmaceutique ou certaines entreprises possèdent une puissance de frappe bien trop imposante. À voir si ce projet de loi aboutira car s'il est vrai qu'il pourrait faire bouger les choses dans ce domaine, il est en général très compliqué (même pour un sénateur) de ralentir ces immenses entreprises qui pèsent des milliards de dollars.