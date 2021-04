Apple ne proposerait pas l'iPhone 14 mini

Il y a 5 heures

Alban Martin

2



Un rapport publié aujourd'hui par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo suggère qu'Apple abandonnera l'iPhone Mini et son écran de 5,4 pouces en 2022, revenant à une gamme simplifiée comprise entre 6,1 pouces et 6,7 pouces pour les iPhone 14.



L'écran de 5,4 pouces présenté cette année dans l'iPhone 12 mini, et sera reconduit avec l'iPhone 13 mini cet automne. Cependant, il semble que ce sera sa dernière sortie.

Publicité

Toujours 4 modèles d'iPhone 14, mais...

L'iPhone 12 mini a séduit les passionnés qui voulaient des technologies modernes comme la 5G et le processeur A14, mais ne voulaient pas un appareil trop grand en main. Un petit côté nostalgique des années iPhone 5 et 5S qui a séduit quelques millions de personnes.



Malheureusement pour les fans de la gamme mini, plusieurs rapports ont indiqué que le modèle ne s'est pas bien vendu et Apple a même réduit les commandes auprès des fournisseurs en raison de son manque de popularité. Les ventes globales de l'iPhone 12 ont été solides, notamment grâce aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.



Ce manque d'intérêt relatif (certains constructeurs se contenteraient bien des ventes de l'iPhone 12 Mini) va avoir un impact dans la gamme 2022. Kuo dit que la taille de 5,4 pouces va disparaitre, mais qu'il y aura toujours quatre téléphones au total. Ce sera juste une affaire plus simple : deux téléphones «Pro» haut de gamme avec des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces et deux modèles bas de gamme avec les mêmes tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Bien évidemment, ni le nom commercial - iPhone 14 - ni la taille des appareils n'est entérinée. Si Apple arrivait à améliorer l'autonomie de l'iPhone 13 mini, peut-être que les ventes décolleraient. A moins que ce soit une affaire de prix... Un iPhone 13 mini à 709€ pourrait faire un carton !