Dead by Daylight Mobile : un chapitre All-Kill pour fêter son premier anniversaire

Hier à 21:33 (Màj hier à 21:33)

Guillaume Gabriel

2



Déjà un an... Un an que l'excellent jeu Dead by Daylight (v4.4.1, 3,2 Go, iOS 11.0) est disponible sur nos mobiles, pour le plus grand plaisir des nombreux amateurs de ce jeu d'horreur en ligne. Pour l'occasion, les développeurs font les choses en grand en promettant un nouveau chapitre du nom de All-Kill dès le 3 mai prochain.



Il faut dire qu'en plus de la première bougie, le studio célèbre le cap des 17 millions de téléchargements dans le monde sur iOS et Android. Voici le teaser du nouveau contenu :

Publicité

Dead by Daylight Mobile atteint les 17 millions de téléchargements

Pour ceux qui ne connaitraient pas le concept de Dead by Daylight, on parle d'un jeu d'horreur multijoueur : votre rôle est défini au hasard en début de partie, vous devez soit vous échapper avec 3 autres joueurs avant la fin du temps imparti, soit prendre le rôle du psychopathe et tuer tout le monde.



Dead by Daylight Mobile a désormais franchi 17 millions de téléchargements dans le monde au bout d'un an, et pour l'occasion, de nouveaux coffrets cadeaux d'anniversaire sont maintenant disponibles avec des collections passées permettant aux joueurs d'habiller les tueurs avec de nouvelles tenues. À partir du 3 mai, on pourra découvrir le chapitre All-Kill qui nous emmènera dans le monde de la K-pop.

Télécharger le jeu gratuit Dead by Daylight Mobile