Kuo reparle des 15 caméras du casque Apple

Il y a 4 heures

Alban Martin

Dans le cadre d'un rapport détaillé sur les futurs iPhone 14 et publié aujourd'hui, l'analyste Ming-Chi Kuo a déclaré que le casque Apple AR / VR comportera jusqu'à quinze caméras. La première fois qu'il l'avait évoqué, c'était à côté du prix et de la date de sortie qu'il croit être respectivement 1000$ et 2022.



Un casque bardé de caméras chez Apple

Si la cible est une paire de lunettes de réalité augmentée, les Apple Glass, elles ne seront pas prêtes avant plusieurs années.



En attendant, Apple se prépare à lancer un casque, similaire au Valve Index et au HTC Vive Pro. Le produit peut être utilisé par les joueurs et clients lambda, mais il devrait principalement être utilisé pour attirer les développeurs dans l'écosystème AR d'Apple. Kuo fait référence à ce produit comme un écran HMD monté sur la tête.

© Concept de Antony Da Rosa

Pourquoi faut-il autant de caméras ? En plus de collecter des données à partir du monde extérieur, Apple devrait suivre avec précision les mouvements oculaires de l'utilisateur. Cela leur permettra d'augmenter la fidélité apparente du rendu en ciblant uniquement ce que l'utilisateur regarde actuellement, plutôt que l'ensemble du champ de vision humain. Cette technique s'appelle le rendu fové et permet de concentrer la puissance là où elle est nécessaire.



De toute évidence, le casque d’Apple devrait impressionner de par sa fiche technique. Un rapport précédent de The Information indiquait que le casque comporterait deux écrans 8K, un pour chaque œil.



Reste à savoir quand la firme présentera son nouveau produit, sachant qu'il faut l'appui des développeurs pour préparer un éco-système riche. Le voir à l'occasion de la WWDC ne serait pas illogique...